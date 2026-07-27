Обязательно подкормите морковь до 31 июля 2026: чем это сделать, чтобы росла ровной
Ваша морковь на грядках может вырасти крупной, сочной и сладкой, но только при условии правильного ухода. До конца июля есть шанс помочь корнеплодам набрать вес и сформировать правильную форму. Для этого необходимо внести полезную подкормку для моркови, которая работает на все 100%.
Новини.LIVE со ссылкой на "Корисне TV" рассказывает, чем подкормить морковь до 31 июля 2026 года, чтобы получить щедрый урожай.
Почему в конце июля не стоит использовать азот
Азот полезен только в период, когда морковь активно наращивает зеленую массу. Но когда начинает формироваться корнеплод, этот элемент становится вредным. Избыток азота приводит к:
- искривлению корнеплодов;
- разветвления;
- уменьшения размера;
- потери товарного вида.
Чем подкормить морковь до 31 июля
В период активного роста плодов моркови больше всего нужны фосфор и калий. Эти элементы помогают корнеплодам становиться плотными, крупными и накапливать больше природных сахаров.
Одним из лучших решений являются гуматы, особенно гумат калия. Такие препараты содержат гуминовые и фульвовые кислоты, которые улучшают усвоение питательных веществ из почвы и стимулируют развитие корневой системы.
Специалисты советуют обращать внимание не только на цену препарата, но и на его концентрацию. Более концентрированные средства обычно используются экономнее и обеспечивают лучший эффект при правильном применении.
Как правильно проводить подкормку
Чтобы удобрение принесло максимальную пользу, важно соблюдать несколько простых правил:
- вносить удобрения только во влажную почву;
- перед использованием гуматов тщательно перемешивать рабочий раствор, ведь на дне может образовываться естественный осадок;
- не превышать дозировку, указанную производителем.
Когда повторить подкормку
Опытные огородники рекомендуют провести еще одну подкормку примерно через две недели после того, как верхняя часть моркови начнет немного выступать над поверхностью почвы. В это время культура продолжает активно накапливать питательные вещества.
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