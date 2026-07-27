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Главная Дом и огород Обязательно подкормите морковь до 31 июля 2026: чем это сделать, чтобы росла ровной

Обязательно подкормите морковь до 31 июля 2026: чем это сделать, чтобы росла ровной

Ua ru
Дата публикации 27 июля 2026 13:40
Чем подкормить морковь до 31 июля 2026, чтобы она росла ровной: советы дачникам
Подкормка грядок с морковью. Коллаж: Новини.LIVE

Ваша морковь на грядках может вырасти крупной, сочной и сладкой, но только при условии правильного ухода. До конца июля есть шанс помочь корнеплодам набрать вес и сформировать правильную форму. Для этого необходимо внести полезную подкормку для моркови, которая работает на все 100%.

Новини.LIVE со ссылкой на "Корисне TV" рассказывает, чем подкормить морковь до 31 июля 2026 года, чтобы получить щедрый урожай.

Почему в конце июля не стоит использовать азот

Азот полезен только в период, когда морковь активно наращивает зеленую массу. Но когда начинает формироваться корнеплод, этот элемент становится вредным. Избыток азота приводит к:

  • искривлению корнеплодов;
  • разветвления;
  • уменьшения размера;
  • потери товарного вида.

Чем подкормить морковь до 31 июля

В период активного роста плодов моркови больше всего нужны фосфор и калий. Эти элементы помогают корнеплодам становиться плотными, крупными и накапливать больше природных сахаров.

Одним из лучших решений являются гуматы, особенно гумат калия. Такие препараты содержат гуминовые и фульвовые кислоты, которые улучшают усвоение питательных веществ из почвы и стимулируют развитие корневой системы.

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Специалисты советуют обращать внимание не только на цену препарата, но и на его концентрацию. Более концентрированные средства обычно используются экономнее и обеспечивают лучший эффект при правильном применении.

Как правильно проводить подкормку

Чтобы удобрение принесло максимальную пользу, важно соблюдать несколько простых правил:

  • вносить удобрения только во влажную почву;
  • перед использованием гуматов тщательно перемешивать рабочий раствор, ведь на дне может образовываться естественный осадок;
  • не превышать дозировку, указанную производителем.

Когда повторить подкормку

Опытные огородники рекомендуют провести еще одну подкормку примерно через две недели после того, как верхняя часть моркови начнет немного выступать над поверхностью почвы. В это время культура продолжает активно накапливать питательные вещества.

 

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Максим Лозовой - Редактор
Автор:
Максим Лозовой
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