Почему нельзя ставить елку в песок или грунт - ошибки ухода и как их избежать

Настоящая елка может высохнуть за несколько дней, если поставить ее неправильно. Эксперты объясняют, почему песок и почва блокируют поглощение воды и как правильно ухаживать за деревом в доме.

Новини.LIVE рассказывает, как сохранить елку свежей к праздникам и избежать распространенных ошибок.

Почему песок и почва вредят елке

Живая елка нуждается в свободном доступе воды. Когда ее ставят в песок или грунт, поры нижней части ствола забиваются. Это блокирует поглощение влаги, и дерево начинает стремительно усыхать. Даже регулярный полив не помогает, если основание "закупорено".

Как действовать правильно

Перед установкой обрезать 1-2 см ствола, чтобы открыть поры.

Ставить елку только в ведро или подставку с водой.

Обеспечить постоянный уровень воды — минимум 5 см погружения.

Полив: сколько и как часто

Эксперты советуют давать елке от 500 мл до 2 литров воды в сутки. Дерево должно потреблять воду постоянно, поэтому резервуар нужно регулярно доливать. Никакие добавки — лимонад, сахар или подкормки — не нужны: обычная чистая вода работает лучше всего.

Где ставить елку, чтобы она не погибла

Живые деревья не переносят тепла. Радиаторы, камины и теплые углы высушивают хвою, ускоряя опадение веток. Лучшее место — прохладная часть комнаты, подальше от батарей и прямых потоков теплого воздуха.

