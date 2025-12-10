Видео
Україна
Не ставьте елку в песок — это уничтожает дерево за несколько дней

Не ставьте елку в песок — это уничтожает дерево за несколько дней

Дата публикации 10 декабря 2025 05:00
Почему нельзя ставить елку в песок или грунт - ошибки ухода и как их избежать
Новогодняя елка в доме. Фото: Freepik

Настоящая елка может высохнуть за несколько дней, если поставить ее неправильно. Эксперты объясняют, почему песок и почва блокируют поглощение воды и как правильно ухаживать за деревом в доме.

Новини.LIVE рассказывает, как сохранить елку свежей к праздникам и избежать распространенных ошибок.

Читайте также:

Почему песок и почва вредят елке

Живая елка нуждается в свободном доступе воды. Когда ее ставят в песок или грунт, поры нижней части ствола забиваются. Это блокирует поглощение влаги, и дерево начинает стремительно усыхать. Даже регулярный полив не помогает, если основание "закупорено".

Как действовать правильно

  • Перед установкой обрезать 1-2 см ствола, чтобы открыть поры.
  • Ставить елку только в ведро или подставку с водой.
  • Обеспечить постоянный уровень воды — минимум 5 см погружения.

Полив: сколько и как часто

Эксперты советуют давать елке от 500 мл до 2 литров воды в сутки. Дерево должно потреблять воду постоянно, поэтому резервуар нужно регулярно доливать. Никакие добавки — лимонад, сахар или подкормки — не нужны: обычная чистая вода работает лучше всего.

Где ставить елку, чтобы она не погибла

Живые деревья не переносят тепла. Радиаторы, камины и теплые углы высушивают хвою, ускоряя опадение веток. Лучшее место — прохладная часть комнаты, подальше от батарей и прямых потоков теплого воздуха.

Мы уже писали о том, как быстро сделать стильный рождественский декор из бумаги своими руками.

Ранее сообщалось о том, каких ошибок избегать, чтобы елка дольше стояла и выглядела гармонично.

Также мы объясняли то, какие цвета, стили и акценты выбрать, чтобы елка привлекала счастье.

новогодняя елка советы уход Новый год 2026 песок
Лариса Мусиенко - Редактор
Автор:
Лариса Мусиенко
