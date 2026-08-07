Нарциссы пышно зацветут весной: что необходимо сделать в августе 2026

Уход за нарциссами в саду. Коллаж: Новини.LIVE

Максим Лозовой Редактор

Август — время, когда можно готовить клумбы возле дома и сад к предстоящей весне. В этот период садоводы уделяют внимание нарциссам. Эти неприхотливые растения способны годами расти на одном месте, но для пышного цветения им нужен правильный старт.

Новини.LIVE со ссылкой на BBC Gardeners World Magazine рассказывают, что нужно сделать с нарциссами в августе 2026 года, чтобы весной 2027 года они порадовали большим количеством бутонов.

Что садоводы делают с нарциссами в августе

Нарциссы пробуждаются одними из первых весной. Некоторые сорта зацветают уже в марте, а некоторые радуют цветами до мая. Хотя эти растения считаются довольно неприхотливыми, пышное цветение зависит от того, насколько правильно вы подготовили их в прошлом сезоне. Август — один из лучших месяцев для посадки луковиц нарциссов, ведь до наступления морозов у них есть время сформировать крепкую корневую систему.

Оптимальный период для посадки обычно начинается со второй половины августа и длится до конца сентября. Однако стоит ориентироваться не только на календарь, но и на погоду. Если земля остается слишком теплой и чрезмерно влажной, луковицы могут повредиться или начать загнивать. Лучше всего высаживать нарциссы тогда, когда температура почвы постепенно снижается.

Как выбрать луковицы нарциссов

Перед посадкой внимательно осмотрите посадочный материал, ведь от его качества зависит, насколько активно растение будет развиваться весной. Луковицы должны быть плотными, без пятен, мягких участков или признаков повреждения. Также важно правильно хранить луковицы до момента посадки. Они должны находиться в сухом, прохладном месте с хорошей вентиляцией.

Где лучше посадить нарциссы в саду

Для нарциссов идеально подходят солнечные участки или места с легкой полутенью. Растения не любят застоя воды, поэтому важно выбрать участок с хорошо дренированной почвой.

Перед посадкой почву желательно подготовить:

разрыхлить верхний слой почвы;

удалить сорняки;

при необходимости добавить немного песка, если почва тяжелая и глинистая;

внести компост для улучшения структуры почвы.

Как правильно посадить нарциссы в августе 2026 года

Глубина посадки имеет большое значение. Общее правило для нарциссов — высаживать луковицу на глубину, которая примерно в два-три раза превышает ее высоту. Например, если луковица имеет высоту около 5 см, ее следует посадить примерно на 15 см вглубь.

Между растениями оставляйте около 10-15 см, чтобы в будущем им хватало места для развития. После посадки землю нужно лишь слегка уплотнить, не прижимая ее слишком сильно.

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