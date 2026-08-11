Муравьи и тля нападают на яблоню: одно растение защитит дерево

Защита яблони от муравьев и тли. Коллаж: Новости.LIVE

Максим Лозовой Редактор

Яблони в саду нередко страдают от нашествия тли, а вслед за этими вредителями, которые буквально высасывают жизнь из плодового дерева, приходят и муравьи. Но можно предотвратить появление насекомых — есть полезное растение, которое защитит яблоню от насекомых.

Новости.LIVE со ссылкой на Gardening Know How рассказывают, что посадить под яблоней, чтобы тля и муравьи забыли дорогу к плодовому дереву.

Почему муравьи приходят на яблоню

Если на стволе или ветвях яблони вы заметили целую колонну муравьев, стоит внимательно осмотреть молодые побеги и нижнюю сторону листьев. Очень часто причиной их появления становится тля.

Эти мелкие вредители высасывают сок из молодых листьев и побегов и выделяют сладкое вещество, которое называют медвяной падью. Именно она служит своеобразной приманкой для муравьев.

Насекомые получают пищу, а взамен могут защищать тлю от её естественных врагов. В некоторых случаях муравьи даже переносят вредителей на новые молодые побеги.

Из-за этого ситуация быстро ухудшается. Тля размножается, листья деформируются и скручиваются, побеги отстают в развитии. Если колония большая, дерево ослабевает, а часть завязи может опадать.

Какое растение может отпугнуть муравьев

Для создания ароматного барьера возле яблони можно обратить внимание на болотную мяту, которую также называют европейским пеннироялом. Её ботаническое название — Mentha pulegium.

В отличие от обычной садовой мяты, это растение обладает очень выраженным мятно-камфорным ароматом. Его создают эфирные масла, запах которых может мешать муравьям ориентироваться и поддерживать привычные маршруты к дереву.

Именно поэтому болотную мяту рассматривают не как средство, уничтожающее муравьев, а как природный репеллент, способный сделать участок менее привлекательным для них.

Аромат особенно хорошо ощущается, когда растение поливают, подстригают или слегка растирают несколько листьев.

В то же время не стоит ждать чуда от одного кустика. Если под яблоней уже сформировалась большая колония тли, ароматное растение проблему не устранит.

Как посадить болотную мяту возле яблони

Болотную мяту можно вырастить из семян или приобрести готовое растение. В открытый грунт её высаживают после того, как минует угроза весенних заморозков.

Растение любит влагу, поэтому в периоды жары почва не должна пересыхать надолго. В то же время высаживать её вплотную к стволу яблони не стоит.

Можно разместить несколько растений вокруг дерева, оставив достаточно места у корневой шейки. Так воздух будет нормально циркулировать, а уход за яблоней не станет сложнее.

Есть ещё один важный момент. Как и другие представители семейства мятных, болотная мята может быстро разрастаться. Поэтому практичнее выращивать её в контейнере или ограничить распространение корней.

Регулярная легкая обрезка поможет поддерживать компактную форму кустика и будет стимулировать появление молодых побегов с насыщенным ароматом.

Что делать, если тля уже появилась

Если вы уже видите на молодых побегах скопления тли, просто посадить мяту будет недостаточно.

Небольшие колонии можно смыть сильной струей воды, направляя её на поражённые участки. Сильно повреждённые и скрученные верхушки побегов при необходимости удаляют.

Также стоит регулярно осматривать яблоню, особенно молодые листья. Чем раньше вы заметите первых вредителей, тем проще будет остановить их распространение.

Не забывайте и о естественных врагах тли. Божьи коровки, золотоочки и другие полезные насекомые помогают сдерживать численность вредителя, поэтому без необходимости не стоит уничтожать их вместе с тлей.

Важное предупреждение о болотной мяте

Несмотря на название и принадлежность к мятным растениям, европейский пеннироял не следует использовать так же, как обычную мяту.

Mentha pulegium содержит пулегон и другие вещества, которые в больших количествах могут быть токсичными. Поэтому не следует заваривать её как чай, добавлять в пищу или использовать в домашних лечебных рецептах.

Особенно осторожно нужно быть, если на участке есть маленькие дети или домашние животные. Лучше всего разместить растение так, чтобы у них не было к нему свободного доступа.

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