Яблочный Спас 6 августа 2026: можно ли работать на огороде и в саду в праздник

Работа на огороде в Яблочный Спас. Коллаж: Новини.LIVE

Яблочный Спас, или Преображение Господне, который верующие в Украине будут отмечать уже 6 августа, является одним из крупнейших православных праздников лета. В этот день в храмах освящают яблоки и другие дары нового урожая. Для многих хозяев это особый период, ведь август — горячая пора в саду и на огороде: созревают плоды, требуют внимания деревья и грядки. Вместе с тем с праздничным днем связано немало народных традиций и запретов.

Новини.LIVE рассказывают, можно ли пропалывать грядки, обрезать деревья и ухаживать за растениями в Яблочный Спас.

Можно ли работать на огороде в Яблочный Спас

Церковь не устанавливает строгого запрета на любой труд в день Преображения Господня. Однако традиционно считается, что в большие церковные праздники стоит уделять больше времени молитвам, семье и отдыху.

Согласно народным обычаям в Яблочный Спас 6 августа нельзя:

перекапывать землю;

носить тяжелые ведра с водой или землей;

активно пропалывать большие участки;

косить траву;

обрезать деревья и кусты;

проводить масштабные работы по благоустройству сада.

Согласно народным поверьям, такой труд в праздничный день может считаться неуважением к празднику. Наши предки верили, что землю в такие дни лучше оставить в покое.

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Можно ли поливать растения и ухаживать за цветами

Конечно, ни народные обычаи, ни церковные традиции не призывают полностью оставлять сад и огород без внимания. Например, в жаркий августовский день можно полить цветы, молодые деревья или огородные культуры, если без этого растения могут пострадать.

Также допустимым считается легкий уход:

сбор яблок для освящения;

уборка опавших плодов;

подвязывание растений;

уход за комнатными цветами.

Можно ли обрезать деревья и кусты в Яблочный Спас

Август часто является периодом, когда садоводы планируют обрезку некоторых культур, удаление сухих ветвей или формирование кустов. Однако в день Преображения Господня такие работы традиционно откладывают. Обрезка деревьев — это не просто мелочь, а вмешательство в жизнь растения, требующее времени и внимания. Поэтому садоводы обычно переносят такие процедуры на дни после праздника.

Какие еще запреты существуют в Яблочный Спас

Помимо работы на земле есть и другие правила этого дня. Народные традиции запрещают:

заниматься генеральной уборкой;

стирать вещи;

делать ремонт;

строить или мастерить что-то масштабное;

шить, вязать или заниматься рукоделием;

ссориться, ругаться и желать кому-то зла.

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