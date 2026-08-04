Яблочный Спас 6 августа 2026: можно ли работать на огороде и в саду в праздник

Можно ли работать на огороде в Яблочный Спас: запреты 6 августа 2026
Яблочный Спас, или Преображение Господне, который верующие в Украине будут отмечать уже 6 августа, является одним из крупнейших православных праздников лета. В этот день в храмах освящают яблоки и другие дары нового урожая. Для многих хозяев это особый период, ведь август — горячая пора в саду и на огороде: созревают плоды, требуют внимания деревья и грядки. Вместе с тем с праздничным днем связано немало народных традиций и запретов.
Новини.LIVE рассказывают, можно ли пропалывать грядки, обрезать деревья и ухаживать за растениями в Яблочный Спас.
Можно ли работать на огороде в Яблочный Спас
Церковь не устанавливает строгого запрета на любой труд в день Преображения Господня. Однако традиционно считается, что в большие церковные праздники стоит уделять больше времени молитвам, семье и отдыху.
Согласно народным обычаям в Яблочный Спас 6 августа нельзя:
- перекапывать землю;
- носить тяжелые ведра с водой или землей;
- активно пропалывать большие участки;
- косить траву;
- обрезать деревья и кусты;
- проводить масштабные работы по благоустройству сада.
Согласно народным поверьям, такой труд в праздничный день может считаться неуважением к празднику. Наши предки верили, что землю в такие дни лучше оставить в покое.
Можно ли поливать растения и ухаживать за цветами
Конечно, ни народные обычаи, ни церковные традиции не призывают полностью оставлять сад и огород без внимания. Например, в жаркий августовский день можно полить цветы, молодые деревья или огородные культуры, если без этого растения могут пострадать.
Также допустимым считается легкий уход:
- сбор яблок для освящения;
- уборка опавших плодов;
- подвязывание растений;
- уход за комнатными цветами.
Можно ли обрезать деревья и кусты в Яблочный Спас
Август часто является периодом, когда садоводы планируют обрезку некоторых культур, удаление сухих ветвей или формирование кустов. Однако в день Преображения Господня такие работы традиционно откладывают. Обрезка деревьев — это не просто мелочь, а вмешательство в жизнь растения, требующее времени и внимания. Поэтому садоводы обычно переносят такие процедуры на дни после праздника.
Какие еще запреты существуют в Яблочный Спас
Помимо работы на земле есть и другие правила этого дня. Народные традиции запрещают:
- заниматься генеральной уборкой;
- стирать вещи;
- делать ремонт;
- строить или мастерить что-то масштабное;
- шить, вязать или заниматься рукоделием;
- ссориться, ругаться и желать кому-то зла.
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