Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія
Економіка
Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСпортМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Харків
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Чи можна працювати на городі у Яблучний Спас: заборони 6 серпня 2026

Чи можна працювати на городі у Яблучний Спас: заборони 6 серпня 2026

Ua ru
Дата публікації: 4 серпня 2026 07:32
Яблучний Спас 6 серпня 2026: чи можна працювати на городі та в саду на свято
Робота на городі у Яблучний Спас. Колаж: Новини.LIVE

Яблучний Спас, або Преображення Господнє, яке віряни в Україні відзначатимуть уже 6 серпня, є одним з найбільших православних свят літа. У цю дату в храмах освячують яблука та інші дари нового врожаю. Для багатьох господарів це особливий період, адже серпень — гаряча пора в саду та на городі: достигають плоди, потребують уваги дерева та грядки. Водночас із святковим днем пов'язано чимало народних традицій і заборон.

Новини.LIVE розповідає, чи можна полоти грядки, обрізати дерева та доглядати за рослинами у Яблучний Спас.

Чи можна працювати на городі у Яблучний Спас

Церква не встановлює суворої заборони на будь-яку працю у Преображення Господнє. Однак традиційно вважається, що у великі церковні свята варто приділяти більше часу молитвам, родині та відпочинку.

За народними звичаями у Яблучний Спас 6 серпня не можна:

  • перекопувати землю;
  • носити важкі відра з водою чи землю;
  • активно прополювати великі ділянки;
  • косити траву;
  • обрізати дерева та кущі;
  • проводити масштабні роботи з благоустрою саду.

За народними віруваннями, така праця у святковий день може вважатися неповагою до свята. Наші предки вірили, що землю у такі дні краще залишити у спокої.

Читайте також:

Чи можна поливати рослини та доглядати за квітами

Звичайно, ні народні звичаї, ні церковні традиції не закликають повністю залишати сад та город без уваги. Наприклад, у спекотний серпневий день можна полити квіти, молоді дерева чи городні культури, якщо без цього рослини можуть постраждати.

Також допустимим вважають легкий догляд:

  • збір яблук для освячення;
  • прибирання опалих плодів;
  • підв'язування рослин;
  • догляд за кімнатними квітами.

Чи можна обрізати дерева та кущі на Яблучний Спас

Серпень часто є періодом, коли садівники планують обрізку деяких культур, видалення сухих гілок або формування кущів. Проте на Преображення Господнє такі роботи традиційно відкладають. Обрізання дерев — це не просто дрібна справа, а втручання у життя рослини, яке потребує часу та уваги. Тому садівники зазвичай переносять такі процедури на дні після свята.

Які ще заборони існують у Яблучний Спас

Окрім роботи на землі є й інші правила цього дня. Народні традиції забороняють: 

  • займатися генеральним прибиранням;
  • прати речі;
  • робити ремонт;
  • будувати чи майструвати щось масштабне;
  • шити, в'язати або займатися рукоділлям;
  • сваритися, лаятися та бажати комусь зла.

Ділимося іншими цікавими темами з городництва

Які дні у серпні будуть найсприятливіші для роботи в саду та на городі за місячним посівним календарем.

Коли можна копати картоплю у серпні 2026 та на що звертати увагу, щоб визначити зрілість плодів.

Які овочі та зелень можна посадити на городі у серпні, щоб збирати смачний врожай до пізньої осені.

Яблучний Спас робота на городі заборони на свято
Максим Лозовий - Редактор
Автор:
Максим Лозовий
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації