Яблучний Спас 6 серпня 2026: чи можна працювати на городі та в саду на свято

Робота на городі у Яблучний Спас. Колаж: Новини.LIVE

Яблучний Спас, або Преображення Господнє, яке віряни в Україні відзначатимуть уже 6 серпня, є одним з найбільших православних свят літа. У цю дату в храмах освячують яблука та інші дари нового врожаю. Для багатьох господарів це особливий період, адже серпень — гаряча пора в саду та на городі: достигають плоди, потребують уваги дерева та грядки. Водночас із святковим днем пов'язано чимало народних традицій і заборон.

Новини.LIVE розповідає, чи можна полоти грядки, обрізати дерева та доглядати за рослинами у Яблучний Спас.

Чи можна працювати на городі у Яблучний Спас

Церква не встановлює суворої заборони на будь-яку працю у Преображення Господнє. Однак традиційно вважається, що у великі церковні свята варто приділяти більше часу молитвам, родині та відпочинку.

За народними звичаями у Яблучний Спас 6 серпня не можна:

перекопувати землю;

носити важкі відра з водою чи землю;

активно прополювати великі ділянки;

косити траву;

обрізати дерева та кущі;

проводити масштабні роботи з благоустрою саду.

За народними віруваннями, така праця у святковий день може вважатися неповагою до свята. Наші предки вірили, що землю у такі дні краще залишити у спокої.

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Чи можна поливати рослини та доглядати за квітами

Звичайно, ні народні звичаї, ні церковні традиції не закликають повністю залишати сад та город без уваги. Наприклад, у спекотний серпневий день можна полити квіти, молоді дерева чи городні культури, якщо без цього рослини можуть постраждати.

Також допустимим вважають легкий догляд:

збір яблук для освячення;

прибирання опалих плодів;

підв'язування рослин;

догляд за кімнатними квітами.

Чи можна обрізати дерева та кущі на Яблучний Спас

Серпень часто є періодом, коли садівники планують обрізку деяких культур, видалення сухих гілок або формування кущів. Проте на Преображення Господнє такі роботи традиційно відкладають. Обрізання дерев — це не просто дрібна справа, а втручання у життя рослини, яке потребує часу та уваги. Тому садівники зазвичай переносять такі процедури на дні після свята.

Які ще заборони існують у Яблучний Спас

Окрім роботи на землі є й інші правила цього дня. Народні традиції забороняють:

займатися генеральним прибиранням;

прати речі;

робити ремонт;

будувати чи майструвати щось масштабне;

шити, в'язати або займатися рукоділлям;

сваритися, лаятися та бажати комусь зла.

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