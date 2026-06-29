Лучшая подкормка для огурцов в июле 2026: спасет урожай
В июле огурчики на грядках начинают активно формировать завязь. В это время они поглощают много питательных веществ из почвы. Поэтому качественная подкормка им крайне необходима. Есть удобрения, которыми стоит подкормить огурцы именно в этот жаркий летний месяц. Тогда плоды будут сочными, хрустящими и без горечи.
Новини.LIVE рассказывает, чем стоит подкормить огурцы в июле 2026, чтобы кусты оставались сильными и радовали щедрым урожаем до самой осени.
Лучшая схема подкормки огурцов в июле 2026
Подкормку следует проводить в несколько этапов. Такой подход позволяет обеспечить растения всеми необходимыми питательными веществами.
Первый этап
Подкормите огурцы азотом. Для этого приготовьте раствор карбамида: на 10 л воды добавьте 20 г удобрения. Поливайте только хорошо увлажненную почву, чтобы не повредить корневую систему.
Второй этап
Примерно через 4-5 дней можно переходить к следующей подкормке:
- 10 л воды;
- 200 г древесной золы;
- 200 мл 9% уксуса.
Смесь оставьте настаиваться на сутки, после чего используйте для полива под корень. Такое удобрение помогает растениям лучше усваивать полезные элементы и способствует активному образованию новых завязей.
Третий этап
Еще через семь-десять дней огурцы желательно подкормить калийной селитрой. Для приготовления раствора достаточно 25 г удобрения на 10 л воды. Калий способствует наливу плодов, улучшает их вкус, делает мякоть более плотной и помогает растениям дольше плодоносить даже в жаркую погоду.
Полезные советы для большого урожая огурцов
Чтобы подкормка принесла максимальную пользу, стоит соблюдать несколько простых правил:
- проводите полив или внесение удобрений утром или вечером;
- не превышайте рекомендуемые пропорции;
- регулярно собирайте созревшие огурцы, чтобы стимулировать появление новых завязей;
- поддерживайте почву умеренно влажной и, по возможности, мульчируйте грядки.
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