Лучшая подкормка для огурцов в июле 2026: спасет урожай

Подкормка огурцов для обильного урожая. Коллаж: Новости.LIVE

Леонид Волков Редактор

В июле огурчики на грядках начинают активно формировать завязь. В это время они поглощают много питательных веществ из почвы. Поэтому качественная подкормка им крайне необходима. Есть удобрения, которыми стоит подкормить огурцы именно в этот жаркий летний месяц. Тогда плоды будут сочными, хрустящими и без горечи.

Новини.LIVE рассказывает, чем стоит подкормить огурцы в июле 2026, чтобы кусты оставались сильными и радовали щедрым урожаем до самой осени.

Лучшая схема подкормки огурцов в июле 2026

Подкормку следует проводить в несколько этапов. Такой подход позволяет обеспечить растения всеми необходимыми питательными веществами.

Первый этап

Подкормите огурцы азотом. Для этого приготовьте раствор карбамида: на 10 л воды добавьте 20 г удобрения. Поливайте только хорошо увлажненную почву, чтобы не повредить корневую систему.

Второй этап

Примерно через 4-5 дней можно переходить к следующей подкормке:

10 л воды;

200 г древесной золы;

200 мл 9% уксуса.

Смесь оставьте настаиваться на сутки, после чего используйте для полива под корень. Такое удобрение помогает растениям лучше усваивать полезные элементы и способствует активному образованию новых завязей.

Третий этап

Еще через семь-десять дней огурцы желательно подкормить калийной селитрой. Для приготовления раствора достаточно 25 г удобрения на 10 л воды. Калий способствует наливу плодов, улучшает их вкус, делает мякоть более плотной и помогает растениям дольше плодоносить даже в жаркую погоду.

Полезные советы для большого урожая огурцов

Чтобы подкормка принесла максимальную пользу, стоит соблюдать несколько простых правил:

проводите полив или внесение удобрений утром или вечером;

не превышайте рекомендуемые пропорции;

регулярно собирайте созревшие огурцы, чтобы стимулировать появление новых завязей;

поддерживайте почву умеренно влажной и, по возможности, мульчируйте грядки.

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