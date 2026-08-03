Как спасти засохшее растение: цветоводы поделились простой инструкцией на лето

Уход за комнатными растениями летом. Коллаж: Новини.LIVE

Жаркие летние дни — испытание не только для людей и животных, но и для растений. Некоторые комнатные растения могут начать увядать и засыхать, даже если пропустить несколько поливов. Однако во многих случаях растение можно спасти, если действовать правильно и не торопясь.

Новини.LIVE со ссылкой на Homes and Gardens рассказывает, как понять, живо ли растение, и что поможет вернуть ему здоровый вид.

Как понять, можно ли спасти засохшее комнатное растение

Даже если вазон выглядит почти безнадежно, это еще не значит, что растение погибло. Чаще всего жизнь сохраняется в стебле или корневой системе. Поэтому сначала внимательно осмотрите стебель. Если оно не крошится при легком нажатии, а под тонким слоем коры видна зелёная ткань, растение живо. Если верхняя часть сухая, проверьте участок ближе к основанию — там нередко остаются живые ткани.

Не менее важно оценить состояние корней. Светлые, упругие или желтоватые корешки свидетельствуют о том, что шанс на восстановление еще есть. Если же корни полностью превратились в тёмную мягкую массу с признаками гниения, спасти растение, к сожалению, невозможно.

Чего ни в коем случае нельзя делать: самая распространенная ошибка

Не поливайте засохшее растение большим количеством воды. Это самая распространенная ошибка. Резкий избыток влаги может вызвать стресс у ослабленных корней. К тому же на самом деле очень сухая почва часто отстает от стенок горшка, поэтому вода просто стекает вниз и почти не увлажняет корневой ком.

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Полив

Для очень сухой почвы подойдет метод нижнего полива. Поставьте горшок в емкость с водой примерно на 20-30 минут. За это время почва постепенно впитает столько влаги, сколько нужно растению.

После восстановления влажности важно не перейти в другую крайность. Если оставить горшок в воде надолго или постоянно поддерживать почву влажной, корни начнут задыхаться из-за недостатка кислорода. Переувлажнение часто становится причиной корневой гнили, которая гораздо опаснее, чем кратковременное пересыхание. Поэтому после полива всегда проверяйте, чтобы лишняя вода могла беспрепятственно стекать через дренажные отверстия.

Удаление сухих частей растения

После увлажнения стоит провести санитарную обрезку. Это поможет растению не тратить силы на мертвые части и направить энергию на формирование новых побегов. Многие комнатные растения после сильной обрезки успешно отрастают практически с основания.

Осторожно срежьте:

сухие листья;

ломкие побеги;

полностью отмершие веточки;

высохшие или сгнившие корешки.

Перемещение вазона с солнечного места

Ослабленное растение нуждается в свете, но не в прямых солнечных лучах. После полива поставьте горшок в место с ярким рассеянным освещением, где нет перегрева. Так влага дольше будет оставаться в почве, а растение сможет направить силы на восстановление, а не на борьбу с жарой.

Когда ждать первых признаков восстановления

Не ожидайте мгновенного результата. Восстановление комнатного растения после пересыхания занимает время. Первые молодые листочки могут появиться через одну-две недели, но иногда процесс длится месяц или даже дольше.

В этот период не стоит подкармливать растение удобрениями — ослабленная корневая система ещё не готова полноценно их усваивать. Достаточно поддерживать умеренную влажность почвы, обеспечить комфортную температуру и хорошее освещение без палящего солнца.

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