Комары во дворе больше не будут досаждать: что посадить уже сейчас
Лето — время вечерних посиделок на террасе, отдыха в саду или во дворе. Но назойливые комары могут очень быстро испортить летнее настроение. Существуют полезные ароматические растения, которые защитят от насекомых— достаточно высадить их в местах отдыха.
Новости.LIVE со ссылкой на The Spruce рассказывает, что посадить, чтобы защитить двор от комаров.
Восемь растений, которые чаще всего рекомендуют высаживать возле дома
- Цитронелловая трава
Важно не путать цитронелловую траву с декоративной «цитронелловой геранью», которую часто продают в садовых центрах. Герань не оказывает никакого воздействия на комаров. А вот из цитронелловой травы получают эфирное масло цитронелли, которое используют для изготовления свечей и натуральных репеллентов. Высаживайте на солнце в хорошо дренированную почву.
- Лаванда
Её эфирное масло способно отпугивать не только комаров, но и моль, мух и блох. Растение прекрасно растёт на солнечных участках с лёгкой, хорошо дренированной почвой и не боится даже довольно бедных каменистых земель.
- Мелисса лекарственная
Мелисса содержит ароматические вещества с цитрусовыми нотками, которые также являются природным средством против комаров. Она хорошо растет как на солнце, так и в легкой полутени. Чтобы мелисса не разрослась по всему участку, высаживайте её в большие контейнеры.
- Монарда
Монарда не только украшает сад яркими цветами, но и отпугивает комаров, а также привлекает пчел и других полезных опылителей. Лучше всего растение чувствует себя на солнечных или полузатененных участках с плодородной и влажной почвой.
- Тимьян
Эфирные масла тимьяна обладают репеллентными свойствами после выделения из растения. Высушенный тимьян иногда используют и для получения ароматного дыма, который также может помогать отпугивать насекомых. Для хорошего роста культуре нужны солнечное место и лёгкая песчаная или суглинистая почва.
- Лимонная вербена
Еще одно ароматное растение с насыщенным лимонным запахом. Его эфирные масла также изучают как природное средство для борьбы с насекомыми. Кроме того, лимонную вербену часто используют в кулинарии, добавляя листья в напитки и десерты. Для выращивания ей нужны солнце, плодородная почва и регулярный полив.
- Шалфей
Её ароматические вещества могут помогать в борьбе с комарами после получения эфирного масла.
Растение любит хорошо освещенные места и рыхлую дренированную почву. Не требует сложного ухода.
- Котовник
Его запах очень нравится домашним питомцам. В то же время эфирное масло этого растения показало хорошие результаты в ходе лабораторных исследований в отношении отдельных видов комаров. Высаживать котовник лучше на солнечных местах или в больших горшках. Минусы этого растения: оно легко самосеется и может привлекать кошек из соседних дворов.
Что еще поможет уменьшить количество комаров во дворе
Даже если вы решили создать ароматный уголок из этих растений, стоит сочетать его с другими способами защиты:
- не оставляйте на участке емкости со стоячей водой;
- регулярно косите высокую траву;
- используйте москитные сетки;
- используйте репелленты, если комаров очень много;
- используйте средства на основе эфирных масел цитронеллы, лимонного эвкалипта или котовника.
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