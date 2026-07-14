Когда выкапывать ранний картофель летом 2026: секрет вкусного урожая

Девушка собирает урожай молодого картофеля. Коллаж: Новини.LIVE

Максим Лозовой Редактор

Ранний картофель — одна из самых ожидаемых летних культур в Украине. Но чтобы получить нежные и вкусные клубни, необходимо точно определить сроки сбора урожая. Многие огородники ориентируются только на календарь, хотя опыт показывает: лучшую подсказку дают сами растения.

Новини.LIVE со ссылкой на Gardenary рассказывает, какие признаки помогут не ошибиться со сроками сбора раннего картофеля, чтобы он порадовал вкусом и качеством.

Когда выкапывать ранний картофель: сроки

Первый урожай раннего картофеля собирают в июне-июле. Он долго не хранится. Во второй раз ранний картофель собирают в конце июля и начале августа. Точное время сбора зависит от сорта и погоды. В среднем ранний картофель созревает через 45-60 дней после появления всходов, а некоторым сортам требуется до 75 дней.

Однако опытные огородники советуют ориентироваться прежде всего на состояние растений. Лучший момент для первого сбора наступает после окончания цветения. В это время под кустами уже формируются клубни достаточного размера, которые имеют нежную мякоть и тонкую кожуру. Такой молодой картофель считается самым вкусным для летних блюд.

Как понять, что урожай картофеля готов: основные признаки

Если есть сомнения, достаточно осторожно подкопать один куст. Обратите внимание на два признака:

клубни уже достигли желаемого размера;

кожица не стирается от легкого прикосновения пальцем.

Если же кожица легко снимается, картофель лучше оставить в почве еще на несколько дней. За это время он окрепнет, а урожай станет качественнее.

Когда выкапывать картофель для хранения

Если урожай предназначен не только для летнего стола, но и для зимних запасов, спешить не стоит. Дождитесь, пока ботва начнет желтеть, подсыхать и постепенно ложиться на землю. В этот период кожура становится значительно прочнее, поэтому клубни лучше переносят транспортировку и дольше хранятся.

Как правильно собирать ранний картофель

Лучше всего выкапывать картофель в сухой день, когда почва не слишком влажная. После сбора оставьте клубни на грядке примерно на один-два часа, чтобы они обсохли. В то же время не стоит держать их на солнце слишком долго, ведь под воздействием света картофель начинает зеленеть и накапливать соланин.

Сразу переберите урожай. Поврежденные или надрезанные клубни используйте в первую очередь, а здоровый картофель, предназначенный для хранения, выдержите несколько дней в прохладном, темном и хорошо проветриваемом месте. Это поможет кожуре окончательно укрепиться и продлит срок хранения.

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