Луковицы гладиолусов. Коллаж: Новини.LIVE

Гладиолусы цветут все лето, создавая красоту и уют возле дома. Однако луковицы этого растения рискуют не пережить зиму, если допустить ошибки. Чтобы сохранить цветы, важно вовремя выкопать их из земли и правильно подготовить к зимовке.

Новини.LIVE со ссылкой на Florium рассказывают, когда это делать, как просушить посадочный материал и где его лучше хранить до весны.

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Когда нужно выкапывать гладиолусы осенью

После того как последние цветы отцвели, растению требуется еще примерно 30–45 дней, чтобы сформировать новый клубнелуковицу и накопить питательные вещества для следующего сезона. В этот период нельзя обрезать зеленую листву, ведь благодаря ей подземная часть растения продолжает развиваться.

Гладиолусы выкапывают осенью, ориентируясь на следующие признаки:

После окончания цветения прошло примерно 4–6 недель. Листья начали желтеть и постепенно отмирать. Прогнозируются сильные заморозки или длительные дожди. Если приближаются морозы, клубнелуковицы лучше выкопать раньше.

Как правильно выкопать гладиолусы, чтобы не повредить

Для работы выберите сухой день, когда земля не слишком влажная. Используйте садовые вилы или лопату, но не подкапывайте растение вплотную к стеблю. Осторожно поднимите землю вместе с клубнелуковицей и стряхните крупные комки почвы. Сильно тянуть за стебель не стоит, ведь можно повредить донцо.

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После выкапывания обрежьте надземную часть, оставив примерно 3–5 см стебля. Внимательно осмотрите посадочный материал. Мягкие, подгнившие или сильно поврежденные экземпляры лучше сразу отложить. Мелкие дочерние клубнелуковицы можно собрать отдельно. Со временем из них вырастут полноценные цветы.

Как сушить гладиолусы перед зимним хранением

Один из важнейших этапов подготовки к зиме — просушка. Если сложить только что выкопанные клубнелуковицы в коробку, остаточная влага может привести к появлению плесени и гнили.

Чтобы этого избежать, придерживайтесь простых правил:

Разложите посадочный материал в один слой в сухом месте с хорошей вентиляцией. Не оставляйте луковицы надолго под прямыми солнечными лучами. Затем перенесите гладиолусы в теплое проветриваемое помещение примерно на 2–3 недели. Периодически осматривайте и переворачивайте их. Когда клубнелуковицы хорошо просохнут, осторожно отделите старую истощенную часть, расположенную внизу. Она обычно легко отделяется от новой. Не снимайте все сухие покровные чешуйки. Они защищают посадочный материал от пересыхания и повреждений.

Где и при какой температуре хранить гладиолусы зимой

Гладиолусам не нужно тепло зимой. Наоборот, в слишком тёплом помещении они быстрее теряют влагу и могут преждевременно прорасти.

Лучше всего поддерживать температуру примерно от +4 до +8 °C. Место должно быть прохладным, хорошо проветриваемым, без конденсата и резких температурных колебаний.

Для хранения подойдут:

сухой прохладный подвал;

кладовая со стабильной низкой температурой;

погреб без избыточной влажности.

Луковицы можно сложить в картонные коробки с отверстиями, сетчатые мешочки или бумажные пакеты. А вот герметичные полиэтиленовые пакеты лучше не использовать. Без надлежащей вентиляции внутри будет скапливаться влага.

Раз в несколько недель проверяйте состояние гладиолусов. Если заметили плесень, мокрые пятна или неприятный запах, сразу отделите поврежденные экземпляры.

Небольшое сморщивание в конце зимы не всегда опасно. Однако если клубнелуковицы сильно высыхают, проверьте температуру и влажность в хранилище.

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