Цибулини квітів гладіолусів. Колаж: Новини.LIVE

Гладіолуси цвітуть усе літо, створюючи красу та затишок біля будинку. Однак цибулини цієї рослини ризикують не пережити зиму, якщо припуститися помилок. Щоб зберегти квіти, важливо вчасно викопати їх із землі та правильно підготувати до зимівлі.

Новини.LIVE з посиланням на Florium розповідає, коли це робити, як просушити посадковий матеріал та де його краще тримати до весни.

Реклама

Коли потрібно викопувати гладіолуси восени

Після того, як останні квіти відцвіли, рослині потрібно ще приблизно 30–45 днів, щоб сформувати нову бульбоцибулину та накопичити поживні речовини для наступного сезону. У цей період не можна обрізати зелене листя, адже завдяки йому підземна частина рослини продовжує розвиватися.

Гладіолуси викопують восени, орієнтуючись на такі ознаки:

Після завершення цвітіння минуло приблизно 4–6 тижнів. Листя почало жовтіти та поступово відмирати. Прогнозують сильні заморозки або тривалі дощі. Якщо наближаються морози, бульбоцибулини краще викопати раніше.

Як правильно викопати гладіолуси, щоб не пошкодити

Для роботи виберіть сухий день, коли земля не надто волога. Використовуйте садові вила або лопату, але не підкопуйте рослину впритул до стебла. Обережно підніміть землю разом із бульбоцибулиною та струсіть великі грудки ґрунту. Сильно тягнути за стебло не варто, адже можна пошкодити донце.

Читайте також:

Після викопування обріжте надземну частину, залишивши приблизно 3–5 см стебла. Уважно огляньте посадковий матеріал. М'які, підгнилі або сильно пошкоджені екземпляри краще відразу відкласти. Маленькі дочірні бульбоцибулини можна зібрати окремо. Згодом із них виростуть повноцінні квіти.

Як сушити гладіолуси перед зимовим зберіганням

Один із найважливіших етапів підготовки до зими — просушування. Якщо скласти щойно викопані бульбоцибулини в коробку, залишкова волога може спричинити появу плісняви та гнилі.

Щоб цього уникнути, дотримуйтеся простих правил:

Розкладіть посадковий матеріал в один шар у сухому місці з хорошою вентиляцією. Не залишайте цибулини надовго під прямим сонцем. Після перенесіть гладіолуси в тепле провітрюване приміщення приблизно на 2–3 тижні. Періодично оглядайте та перевертайте їх. Коли бульбоцибулини добре просохнуть, обережно відокремте стару виснажену частину, яка розташована знизу. Вона зазвичай легко відділяється від нової. Не знімайте всі сухі покривні луски. Вони захищають посадковий матеріал від пересихання та пошкоджень.

Де і за якої температури зберігати гладіолуси взимку

Гладіолусам не потрібне тепло взимку. Навпаки, у занадто теплому приміщенні вони швидше втрачають вологу та можуть передчасно проростати.

Найкраще підтримувати температуру приблизно від +4 до +8°C. Місце має бути прохолодним, добре провітрюваним, без конденсату та різких температурних коливань.

Для зберігання підійдуть:

сухий прохолодний підвал;

комора зі стабільною низькою температурою;

погріб без надмірної вологості.

Бульбоцибулини можна скласти в картонні коробки з отворами, сітчасті мішечки або паперові пакети. А ось герметичні поліетиленові пакети краще не використовувати. Без належної вентиляції всередині накопичуватиметься волога.

Раз на кілька тижнів перевіряйте стан гладіолусів. Якщо помітили плісняву, мокрі плями або неприємний запах, відразу відокремте пошкоджені екземпляри.

Невелике зморщування наприкінці зими не завжди небезпечне. Однак якщо бульбоцибулини сильно висихають, перевірте температуру та вологість у сховищі.

Ділимося іншими корисними порадами

Коли садити гортензію восени та як правильно це робити.

Як правильно посадити лілії восени, щоб створити їм максимально комфортні умови для майбутнього цвітіння.

Як правильно укрити троянди на зиму, щоб вони не випріли і не замерзли.