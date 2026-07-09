Когда в июле 2026 нельзя выкапывать озимый чеснок: урожай быстро испортится

Сбор урожая озимого чеснока. Коллаж: Новини.LIVE

Максим Лозовой Редактор

В июле украинские огородники начинают сбор урожая озимого чеснока. Однако многие допускают ошибки, которые влияют на лежкость овоща. Эксперты отмечают, что ориентироваться нужно не только на календарь, но и внимательно следить за состоянием растений.

Новини.LIVE со ссылкой на A Way To Garden рассказывают, когда категорически нельзя выкапывать озимый чеснок, чтобы не потерять урожай.

Когда нельзя выкапывать озимый чеснок в июле 2026

Сроки сбора урожая могут немного смещаться в зависимости от сорта, региона и погодных условий. Поэтому главное правило, на котором настаивают специалисты, — не ориентироваться только на дату в календаре, а внимательно наблюдать за состоянием растения.

Нельзя выкапывать озимый чеснок, если почти все листья остаются зелеными. Ведь в это время луковица еще продолжает набирать массу. Но при этом не стоит тянуть до того момента, когда все листья станут коричневыми и сухими. Тогда головки перезревают, начинают терять плотность, а защитные чешуйки уже не могут эффективно оберегать зубчики от высыхания и болезней. Такой урожай значительно быстрее теряет качество и плохо хранится зимой. Лучшее время для выкапывания наступает тогда, когда нижние несколько листьев уже пожелтели или высохли, но верхние еще остаются зелеными.

Также стоит обращать внимание на погодные условия. Даже если головки уже созрели, выкапывать их после дождя категорически нельзя. Излишняя влага создает идеальные условия для развития грибковых заболеваний и сокращает срок хранения. Даже тщательная просушка не всегда спасает ситуацию. Поэтому желательно подождать как минимум несколько сухих дней после дождя.

Как правильно выкапывать чеснок, чтобы не повредить головки

Почву сначала нужно осторожно рыхлить вилами или лопатой рядом с грядкой, а уже потом аккуратно достать головки руками. Такой способ помогает избежать механических повреждений, из-за которых урожай значительно быстрее начинает портиться при хранении.

Почему после выкопки нельзя оставлять чеснок на солнце

В отличие от лука, который часто оставляют подсыхать прямо на грядке, чеснок требует другого подхода. После выкапывания его желательно как можно быстрее перенести в затененное место с хорошей вентиляцией — под навес, в сарай, гараж или на крытую террасу. Прямые солнечные лучи могут пересушить наружные чешуйки и негативно повлиять на дальнейшее хранение.

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