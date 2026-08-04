Клопы массово атакуют подсолнечник в Украине: как защититься от вредителя

Защита подсолнечника от вредителей. Коллаж: Новини.LIVE

Максим Лозовой Редактор

Август принес украинским аграриям не только разгар уборочной кампании, но и новую проблему, которая может существенно повлиять на будущий урожай подсолнечника. В ряде регионов страны поля начали массово атаковать клопы. Но существуют эффективные методы борьбы с этим вредителем.

Новини.LIVE со ссылкой на сайт "Земляк" рассказывают, как защитить подсолнечник от клопов.

Почему клопы массово перешли на подсолнечник

В этом сезоне аграрии Днепропетровской и Харьковской областей столкнулись с необычно большим количеством клопов на посевах подсолнечника. По словам менеджера по агротехнологиям Восточного региона LNZ Group Сергея Корнюшенко, причиной стало позднее развитие вредителей. Насекомые активизировались примерно на две-три недели позже, чем обычно.

К этому времени озимая пшеница уже полностью созрела, а ее зерно стало слишком твердым для питания клопов. Из-за этого они начали массово мигрировать на подсолнечник, который стал для них новым источником пищи и местом для откладывания яиц.

Чем опасны клопы для подсолнечника

Специалисты отмечают, что на подсолнечнике могут обитать около двадцати видов клопов. При этом опасность возникает уже при наличии всего двух-трех насекомых на один квадратный метр. Повреждение растений может иметь серьезные последствия:

клопы высасывают сок из листьев, стеблей и корзинок, из-за чего ткани отмирают;

в местах проколов скапливается влага, что создает благоприятные условия для развития гнилей и других болезней;

если повреждение происходит на ранних этапах, семена могут не сформироваться полностью или засохнуть;

при более позднем поражении уменьшается масса семян, ухудшается их масличность, а кислотность будущего масла может возрасти во много раз.

Как защитить подсолнечник от клопов

Главное правило — не дожидаться появления масштабных повреждений. Регулярный мониторинг полей позволяет выявить проблему на ранней стадии и своевременно принять меры.

В LNZ Group рекомендуют использовать зарегистрированные инсектициды. Для защиты посевов могут применяться:

Престо — 0,3-0,4 л/га;

Твикс — 1,0-1,5 л/га;

Октант Турбо — 0,25 л/га.

Если подсолнечник находится в фазе цветения, эффективным решением может стать препарат Синерид с нормой внесения 0,4 л/га. Также специалисты отмечают, что обработки инсектицидами можно сочетать с фунгицидными, если они не содержат фосфорорганических соединений.

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