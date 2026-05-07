Главная Дом и огород Клещи убегут с вашего участка: какие неприхотливые цветы посадить

Дата публикации 7 мая 2026 12:01
Какие неприхотливые цветы посадить, чтобы защитить двор от клещей: четыре лучших
Посадка цветов для защиты участка от клещей. Коллаж: Новини.LIVE

Клещи — главная угроза весной и летом. Эти опасные паразиты прячутся в траве, кустах и затененных местах. Но есть простой способ сделать менее привлекательными для клещей сад и двор — посадить несколько видов полезных цветов, которые вдобавок неприхотливы в уходе.

Новини.LIVE рассказывает, какие цветы посадить, чтобы забыть о клещах на весь сезон.

Лаванда

Лаванда становится в Украине все популярнее. Цветы имеют красивые фиолетовые соцветия и невероятно нежный аромат, который ни с чем не перепутаешь. Именно запах и способен отпугивать клещей. Растение хорошо переносит жару, не требует сложного ухода и прекрасно подходит для солнечных участков.

 

Густа лаванда у саду
Густая лаванда в саду. Фото: shutterstock.com
Бархатцы

Неприхотливые и невероятно яркие бархатцы — незаменимые цветы в садах и на огородах, ведь защищают растения и овощи от вредителей.

Читайте также:

Запах и эфирные масла бархатцев отпугивают:

  • тлю;
  • нематод;
  • проволочника;
  • медведок;
  • луковую муху;
  • долгоносика;
  • паутинного клеща;
  • медведки.

В этих цветах содержится природное вещество пиретрум, которое часто используют в средствах против насекомых. Ну и, конечно, они являются лучшей защитой от клещей. Высаживайте цветы возле дорожек, беседок или грядок, чтобы сделать территорию более безопасной.

 

Посадка чорнобривців у саду
Посадка бархатцев в саду. Фото: freepik.com
Котовник

Котовник менее популярен, чем обычная мята. Но именно это растение имеет ряд преимуществ:

  • отпугивает клещей, комаров и других нежелательных насекомых;
  • добавляет саду легкости и нежности благодаря мелким цветам белого, розового или лавандового цвета;
  • хорошо растет даже без особого ухода;
  • быстро разрастается и выдерживает жару;
  • подходит для приготовления чая, блюд и домашних травяных сборов.

Котовник стоит высаживать вдоль заборов, на клумбах, возле дома или террасы и в декоративных композициях.

 

Квітучий котовник у саду
Цветущий котовник в саду. Фото: shutterstock.com
Хризантемы

Хризантемы очень красивые цветы, которые поражают многообразием цветов — от белого и нежно-розового до насыщенного бордового и фиолетового. Но кроме декоративности они имеют еще одно ценное свойство — отпугивать клещей и многих других вредителей. Высаживайте цветы возле мест отдыха, во дворе или у входа в дом.

 

Полив хризантем у саду
Полив хризантем в саду. Фото: shutterstock.com

Леонид Волков - Редактор
Леонид Волков
