Какие неприхотливые цветы посадить, чтобы защитить двор от клещей: четыре лучших

Клещи убегут с вашего участка: какие неприхотливые цветы посадить
Клещи — главная угроза весной и летом. Эти опасные паразиты прячутся в траве, кустах и затененных местах. Но есть простой способ сделать менее привлекательными для клещей сад и двор — посадить несколько видов полезных цветов, которые вдобавок неприхотливы в уходе.
Новини.LIVE рассказывает, какие цветы посадить, чтобы забыть о клещах на весь сезон.
Лаванда
Лаванда становится в Украине все популярнее. Цветы имеют красивые фиолетовые соцветия и невероятно нежный аромат, который ни с чем не перепутаешь. Именно запах и способен отпугивать клещей. Растение хорошо переносит жару, не требует сложного ухода и прекрасно подходит для солнечных участков.
Бархатцы
Неприхотливые и невероятно яркие бархатцы — незаменимые цветы в садах и на огородах, ведь защищают растения и овощи от вредителей.
Запах и эфирные масла бархатцев отпугивают:
- тлю;
- нематод;
- проволочника;
- медведок;
- луковую муху;
- долгоносика;
- паутинного клеща;
- медведки.
В этих цветах содержится природное вещество пиретрум, которое часто используют в средствах против насекомых. Ну и, конечно, они являются лучшей защитой от клещей. Высаживайте цветы возле дорожек, беседок или грядок, чтобы сделать территорию более безопасной.
Котовник
Котовник менее популярен, чем обычная мята. Но именно это растение имеет ряд преимуществ:
- отпугивает клещей, комаров и других нежелательных насекомых;
- добавляет саду легкости и нежности благодаря мелким цветам белого, розового или лавандового цвета;
- хорошо растет даже без особого ухода;
- быстро разрастается и выдерживает жару;
- подходит для приготовления чая, блюд и домашних травяных сборов.
Котовник стоит высаживать вдоль заборов, на клумбах, возле дома или террасы и в декоративных композициях.
Хризантемы
Хризантемы очень красивые цветы, которые поражают многообразием цветов — от белого и нежно-розового до насыщенного бордового и фиолетового. Но кроме декоративности они имеют еще одно ценное свойство — отпугивать клещей и многих других вредителей. Высаживайте цветы возле мест отдыха, во дворе или у входа в дом.
Также делимся другими полезными советами
Какие растения привлекают клещей и способствуют их размножению.
Что нужно сделать, чтобы защитить участок от клещей без дорогих средств и сложных процедур.
Какое дешевое средство поможет избавиться от муравьев в саду и дворе.