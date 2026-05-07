Які невибагливі квіти посадити, щоб захистити двір від кліщів: чотири найкращих

Кліщі — головна загроза навесні та влітку. Ці небезпечні паразити ховаються у траві, кущах і затінених місцях. Але є простий спосіб зробити менш привабливими для кліщів сад та подвір'я — посадити кілька видів корисних квітів, які на додачу невибагливі у догляді.

Лаванда

Лаванда стає в Україні все популярнішою. Квіти мають гарні фіолетові суцвіття і неймовірно ніжний аромат, який ні з чим не переплутаєш. Саме запах і здатний відлякувати кліщів. Рослина добре переносить спеку, не потребує складного догляду та прекрасно підходить для сонячних ділянок.

Чорнобривці

Невибагливі і неймовірно яскраві чорнобривці — незамінні квіти у садах та на городах, адже захищають рослини та овочі від шкідників.

Запах та ефірні олії чорнобривців відлякують:

попелицю;

нематод;

дротяника;

капустянок;

цибулеву муху;

довгоносика;

павутинного кліща;

ведмедку.

У цих квітах міститься природна речовина піретрум, яку часто використовують у засобах проти комах. Ну і, звичайно, вони є найкращим захистом від кліщів. Висаджуйте квіти біля доріжок, альтанок або грядок, щоб зробити територію безпечнішою.

Котовник

Котовник менш популярний за звичайну м'яту. Але саме ця рослина має ряд переваг:

відлякує кліщів, комарів та інших небажаних комах;

додає саду легкості та ніжності завдяки дрібним квітам білого, рожевого або лавандового кольору;

добре росте навіть без особливого догляду;

швидко розростається та витримує спеку;

підходить для приготування чаю, страв та домашніх трав'яних зборів.

Котовник варто висаджувати уздовж парканів, на клумбах, біля дому або тераси і в декоративних композиціях.

Хризантеми

Хризантеми надзвичайно гарні квіти, які вражають різноманіттям кольорів — від білого й ніжно-рожевого до насиченого бордового та фіолетового. Але окрім декоративності вони мають ще одну цінну властивість — відлякувати кліщів і багатьох інших шкідників. Висаджуйте квіти біля місць відпочинку, у дворі чи біля входу до будинку.

