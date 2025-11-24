Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Бросьте это средство в выгребную яму — и об откачке можно забыть

Бросьте это средство в выгребную яму — и об откачке можно забыть

Ua ru
Дата публикации 24 ноября 2025 23:45
обновлено: 02:52
Как очистить выгребную яму без откачки - эффективные бактерии, кефир и простые средства для ухода
Выгребная яма во дворе. Фото: iStockphoto

Поддерживать выгребную яму без частого откачивания реально. Для этого не нужны дорогие химикаты — достаточно простых бытовых средств и бактерий, которые разлагают отходы естественным путем.

Новини.LIVE рассказывает, что добавить в выгребную яму, чтобы избавиться от запаха и сделать систему самоочищающейся.

Реклама
Читайте также:

Как работают бактерии в выгребной яме

Бактерии — это живые микроорганизмы, которые разлагают отходы, жиры и бумагу. Они превращают их в воду и углекислый газ, уменьшая объем твердых остатков. Добавьте препарат с бактериями в яму, следуя инструкции, и уже через несколько дней исчезнет неприятный запах, а уровень жидкости уменьшится.

Зачем лить кефир в выгребную яму

Кефир — самый доступный природный активатор. Он содержит молочные бактерии, которые улучшают микрофлору ямы и запускают процесс брожения. Достаточно вылить 1 литр кефира раз в месяц — и система будет работать стабильнее.

Что добавить в септик, чтобы вода лучше выходила

Если вода плохо проходит, попробуйте:

  • Биопрепараты — они очищают дно от осадка.
  • Соду и уксус — помогают растворить жиры.
  • Смесь кефира и бактерий — активирует естественное очищение.

Простой уход без откачки

  • Не сливайте в яму химические средства — они уничтожают бактерии.
  • Раз в месяц добавляйте натуральные активаторы (кефир или биопрепараты).
  • Контролируйте уровень жидкости и избегайте перегрузки системы.

Мы уже писали о том, как уберечь виноград от вредителей и подготовить его к зиме.

Ранее объясняли то, когда именно укрывать грядки и чем лучше воспользоваться.

Подробнее рассказывали о том, какое дерево способно высушить яму без химии и техники.

бактерии советы дом эффективные способы выгребная яма очистка
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации