Як очистити вигрібну яму без відкачування - ефективні бактерії, кефір і прості засоби для догляду

Киньте цей засіб у вигрібну яму — і про відкачування можна забути
Підтримувати вигрібну яму без частого відкачування реально. Для цього не потрібні дорогі хімікати — достатньо простих побутових засобів і бактерій, які розкладають відходи природним шляхом.
Новини.LIVE розповідає, що додати у вигрібну яму, щоб позбутися запаху й зробити систему самоочисною.
Як працюють бактерії у вигрібній ямі
Бактерії — це живі мікроорганізми, які розкладають відходи, жири та папір. Вони перетворюють їх на воду та вуглекислий газ, зменшуючи обсяг твердих залишків. Додайте препарат із бактеріями у яму, дотримуючись інструкції, і вже за кілька днів зникне неприємний запах, а рівень рідини зменшиться.
Навіщо лити кефір у вигрібну яму
Кефір — найдоступніший природний активатор. Він містить молочні бактерії, які покращують мікрофлору ями й запускають процес бродіння. Достатньо вилити 1 літр кефіру раз на місяць — і система працюватиме стабільніше.
Що додати в септик, щоб вода краще виходила
Якщо вода погано проходить, спробуйте:
- Біопрепарати — вони очищають дно від осаду.
- Соду й оцет — допомагають розчинити жири.
- Суміш кефіру та бактерій — активує природне очищення.
Простий догляд без відкачування
- Не зливайте у яму хімічні засоби — вони знищують бактерії.
- Раз на місяць додавайте натуральні активатори (кефір або біопрепарати).
- Контролюйте рівень рідини й уникайте перевантаження системи.
Ми вже писали про те, як уберегти виноград від шкідників і підготувати його до зими.
Раніше пояснювали те, коли саме вкривати грядки та чим краще скористатися.
Детальніше розповідали про те, яке дерево здатне висушити яму без хімії та техніки.
Читайте Новини.LIVE!