Как спасти ваш урожай — хитрый трюк с капроновыми колготами для сада и огорода

Садовый лайфхак с капроновыми колготами. Коллаж: Новини.LIVE

Капроновые колготы, которые уже износились, как правило, сразу отправляются в мусорник. Однако садоводы советуют не спешить выкидать этот предмет гардероба, поскольку он может принести огромную пользу вашему саду и городу.

Новини.LIVE рассказывает, как капроновые колготки могут стать эффективным инструментом для защиты урожая от гниения, падения и вредителей.

Почему именно капрон

На самом деле, такой материал как капрон очень полезен в садоводстве, он имеет сразу несколько свойств:

эластичность — не пережимает стебли и плоды;

прочность — выдерживает вес крупных фруктов;

воздухопроницаемость — не создает парникового эффекта;

легкость — не утяжеляет ветви.

Как правильно подготовить колготки к использованию

Перед применением важно:

постирать их без агрессивных моющих средств;

проверить на наличие сильных повреждений;

не использовать материал с остатками кремов или бытовой химии.

Желательно выбирать светлые или телесные варианты — они меньше нагреваются на солнце.

Капроновые колготки бежевого цвета. Фото: google.com

Гамак для яблок и груш из старых колготок — как спасти ветки и плоды

В период массового созревания яблок, груш, персиков, слив создается дополнительная нагрузка на ветки. Даже крепкие побеги могут не выдержать веса урожая. В результате — обломанные ветки, травмированные плоды, риск заражения деревьев болезнями.

Простой лайфхак исправит ситуацию:

Отрежьте фрагмент колготок нужной длины. Аккуратно подложите его под плод или группу плодов. Концы зафиксируйте на ветке или стволе так, чтобы образовался своеобразный "гамак".

Такой способ снимает нагрузку с ветки и предотвращает падение плодов. Важно не затягивать материал слишком туго — фиксация должна быть мягкой.

Защита винограда от ос и птиц с помощью капроновых колготок

Еще одна распространенная проблема — повреждение ягод осами и птицами. Особенно это касается ранних и сладких сортов винограда.

Капроновые "чехлы" работают как защитный барьер:

осы не могут добраться до ягод;

птицам сложнее повредить гроздья;

при этом свет и воздух свободно циркулируют.

Чтобы применить этот метод, достаточно осторожно "одеть" гроздь в отрезанный чулок и завязать его возле плодоножки. Материал не препятствует созреванию и не провоцирует загнивание, в отличие от плотных пакетов.

Подвязка томатов и огурцов без травмирования стеблей

Капрон давно используют для подвязывания высокорослых культур. В отличие от жесткого шпагата или проволоки, он:

не врезается в стебель;

не повреждает ткани растения;

хорошо держит форму даже после дождя.

Для томатов и огурцов нарежьте колготки на полоски шириной 2-3 см. Подвязывайте растения свободной петлей, оставляя запас для роста.

Хранение лука без гниения

Еще один проверенный способ — хранение лука в чулках. Благодаря вентиляции воздуха:

уменьшается риск плесени;

луковицы не контактируют плотно друг с другом;

легче контролировать состояние запасов.

Лук закладывают в чулок порциями, завязывая узлы между слоями. Подвешивание в сухом помещении обеспечивает оптимальные условия для длительного хранения.

