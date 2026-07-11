Кабачки придется собирать каждый день ящиками: три секрета хорошего урожая

Уход за кабачками для большого урожая. Коллаж: Новини.LIVE

Кристина Кучугурная Редактор

Настоящий секрет большого урожая кабачков заключается не только в сорте, но и в правилах ухода. Несколько простых агрономических приемов способны значительно стимулировать плодоношение.

Новини.LIVE рассказывают, как ухаживать за кабачками летом 2026, чтобы собирать свежие овощи почти каждый день.

Три секрета щедрого урожая кабачков

Три подкормки за сезон

Хотя кабачки и считаются неприхотливой культурой, без достаточного количества питательных веществ получить по-настоящему щедрый урожай сложно. Агрономы рекомендуют проводить три основные подкормки в течение сезона.

В первый раз кабачки удобряют примерно через 10 дней после высадки рассады в открытый грунт. В этот период растение активно наращивает зеленую массу, поэтому ему необходимо получать достаточное количество азота.

Вторую подкормку проводят в начале цветения. В это время кабачки тратят много сил на формирование завязей, поэтому органические удобрения и азот помогут поддержать активное развитие кустов.

Третья подкормка необходима уже после появления первых плодов. На этом этапе особенно важным становится калий, который влияет на вкус, размер и качество будущего урожая. Для этого часто используют настой древесной золы.

Полив кабачков

Категорически нельзя допускать избытка влаги. Постоянно влажная почва ухудшает развитие корневой системы. А плоды в такой среде теряют насыщенный вкус и становятся водянистыми. Поэтому агрономы советуют не поддерживать почву влажной постоянно.

При обычной летней погоде достаточно одного обильного полива в неделю. В жару, когда температура превышает +30°C, частоту поливов увеличивают, не допуская полного пересыхания почвы, но и не переувлажняя грядки.

Примерно за 10 дней до начала массового сбора урожая полив следует прекратить. Так плоды смогут накопить больше сухих веществ, и их вкус станет насыщенным.

Стимуляция новой завязи

Есть еще одна хитрость, о которой знают опытные огородники: как только первые 2-3 плода достигнут примерно 12 см в длину, их стоит сорвать. Благодаря этому растение перестает тратить силы на их созревание и быстрее формирует новые завязи. А регулярный сбор молодых плодов — один из лучших способов продлить плодоношение.

Что еще поможет получить большой урожай кабачков

Помимо подкормки, правильного полива и своевременного сбора первых кабачков, стоит регулярно осматривать кусты. Старую или пожелтевшую листву, которая затеняет центр растения, лучше постепенно удалять. Это улучшает циркуляцию воздуха, снижает риск грибковых заболеваний и открывает цветкам доступ для насекомых-опылителей.

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