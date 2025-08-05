Можно ли работать на огороде в Яблочный Спас 6 августа 2025 — советы дачникам

Дачница на огороде и две верующие в церкви в Яблочный Спас. Фото: коллаж Новини.LIVE

В среду, шестого августа, украинские верующие будут отмечать большой церковный праздник — Яблочный Спас, поэтому самое время узнать о главных запретах. Мы рассказываем, не грех ли работать на огородном участке и что нельзя делать в этот день, чтобы не привлечь несчастье.

Новини.LIVE подробно рассказывает о запретах этого праздника.

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Можно ли выходить на огород в Яблочный Спас

Считается, что Яблочный Спас — это день отдыха, очищения в духовном плане и празднования. Именно поэтому в этот большой праздник категорически не рекомендуется возиться на огороде и в саду. Тяжелый физический труд на земле лучше отложить на другой день, чтобы не согрешить в Яблочный Спас и не навредить своей жизни.

Много собранных яблок в корзине. Фото: Freepik

Что нельзя делать в Яблочный Спас

Поскольку Яблочный Спас входит в список праздников Преображения Господнего, в этот день нельзя что-то строить, а также заниматься рукоделием, стирать и убирать дома. В народе верят, что эти запреты категорически не рекомендуется нарушать, поскольку так можно привлечь в свою жизнь несчастье или неудачу.

А еще этот праздник приходится на период Успенского поста, поэтому в еде также есть определенные запреты. В частности, категорически нельзя употреблять мясные и молочные продукты. Вместо этого в этот день рекомендуется готовить пищу, в частности, из яблок.

В Яблочный Спас, как и в другие церковные праздники, нельзя также ссориться, сквернословить и желать другим зла. Лучше в этот великий день просто отдохнуть в кругу родных людей, пообщаться с близкими, помянуть умерших в молитвах и просто насладиться праздником.

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