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Головна Дім та город Яблучний Спас 2025 — чи можна працювати на городі 6 серпня

Яблучний Спас 2025 — чи можна працювати на городі 6 серпня

Ua ru
Дата публікації: 5 серпня 2025 07:32
Чи можна працювати на городі в Яблучний Спас 6 серпня 2025 — поради дачникам
Дачниця на городі та дві вірянки в церкві у Яблучний Спас. Фото: колаж Новини.LIVE

У середу, шостого серпня, українські віряни відзначатимуть велике церковне свято — Яблучний Спас, тому саме час дізнатися про головні заборони. Ми розповідаємо, чи не гріх працювати на городній ділянці та що не можна робити цього дня, щоб не привернути нещастя.

Новини.LIVE детально розповідає про заборони цього свята.

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Чи можна виходити на город у Яблучний Спас

Вважається, що Яблучний Спас — це день відпочинку, очищення в духовному плані та святкування. Саме тому в це велике свято категорично не рекомендується поратися на городі та в саду. Важку фізичну працю на землі краще відкласти на інший день, щоб не згрішити в Яблучний Спас і не нашкодити своєму життю.

Яблоки
Багато зібраних яблук у кошику. Фото: Freepik

Що не можна робити в Яблучний Спас

Оскільки Яблучний Спас входить до списку свят Преображення Господнього, цього дня не можна щось будувати, а також займатися рукоділлям, прати і прибирати вдома. У народі вірять, що ці заборони категорично не рекомендується порушувати, оскільки так можна привернути до свого життя нещастя або невдачу.

А ще це свято припадає на період Успенського посту, тому в їжі також є певні заборони. Зокрема, категорично не можна вживати м’ясні та молочні продукти. Натомість цього дня рекомендується готувати їжу, зокрема, з яблук.

У Яблучний Спас, як і в інші церковні свята, не можна також сваритися, лихословити і бажати іншим зла. Краще цього великого дня просто відпочити в колі рідних людей, поспілкуватися з близькими, згадати померлих у молитвах і просто отримати насолоду від свята.

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свята церква Яблучний Спас поради город заборони
Олена Дуброва - Редактор
Автор:
Олена Дуброва
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