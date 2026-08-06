Яблони и груши нуждаются в подкормке в августе: что внести для щедрого урожая
Август для садоводов — это не только время сбора груш и яблок. Это также прекрасный период для того, чтобы заложить основу будущего урожая. Для этого плодовые деревья необходимо правильно подкормить. Тогда растения будут меньше болеть, легче переживут зиму и порадуют обильным цветением весной.
Новини.LIVE рассказывают, как и чем подкормить груши и яблони в августе.
В чем польза августовской подкормки яблонь и груш
В конце лета плодовые деревья не только плодоносят, но и активно накапливают питательные вещества и закладывают цветочные почки, из которых следующей весной появятся будущие плоды. Поэтому и нужно поддержать груши и яблони полезной подкормкой.
Достаточное количество питательных элементов помогает:
- укрепить корневую систему;
- повысить устойчивость к заболеваниям;
- лучше подготовиться к морозам;
- уменьшить стресс после плодоношения.
Что нужно сделать перед подкормкой плодовых деревьев
Перед внесением питательных веществ почву нужно хорошо увлажнить. Это снижает риск повреждения корневой системы и помогает растению легче усвоить питательные элементы.
Чем подкормить яблони и груши в августе
Для ухода за плодовыми деревьями в конце лета можно использовать как минеральные, так и органические удобрения. Наилучший результат дает сбалансированное внесение фосфора и калия, которые способствуют созреванию побегов и подготовке к зимнему периоду.
Раз в три года опытные садоводы рекомендуют вносить двойной суперфосфат. Его добавляют из расчета примерно 30 г на кв. м приствольного круга и аккуратно заделывают в почву на глубину около 5-7 см.
Ежегодно полезно применять органические подкормки. Для этого хорошо подходят:
- древесная зола;
- перепревший перегной;
- настой куриного помета (разбавляют водой в соотношении 1:20).
Что необходимо сделать после подкормки плодовых деревьев
После подкормки деревья также нужно обильно полить. Влага помогает удобрениям быстрее проникнуть к корням, где они начинают действовать максимально эффективно.
После этого желательно замульчировать приствольный круг. Мульча помогает дольше удерживать влагу в почве, защищает корневую систему от перегрева в жару и сдерживает рост сорняков.
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