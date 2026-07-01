Гусеница нападает на капусту: как защитить овощ от вредителя

Обработка капусты от вредителей. Коллаж: Новини.LIVE

Леонид Волков Редактор

Не успевает белокочанная капуста на грядках отрастить сочные листья, как появляются гусеницы, которые превращают их в решето. Незваные гости способны за несколько дней испортить урожай. Но есть один дешевый и доступный всем продукт, который защитит овощ от вредителя.

Новини.LIVE рассказывают, чем стоит обработать капусту, чтобы спасти ее от гусениц.

Лучшее натуральное средство от гусениц на капусте

Этот продукт неоднократно проверен на практике и считается одним из самых эффективных. Это обычная пищевая сода.

Секрет очень прост. Рано утром, когда на листьях ещё держится роса, нужно слегка припорошить капусту небольшим количеством пищевой соды. Благодаря влаге порошок хорошо прилипает к листьям, поэтому дополнительно разводить его в воде не нужно.

Достаточно тонкого слоя соды, а обработку можно повторить после сильного дождя, если средство полностью смылось. Мелкие частицы соды остаются на листьях и затрудняют питание гусениц, из-за чего они покидают растение.

Важно: это средство действует скорее в качестве профилактики. Если растение сильно поражено, без инсектицидов не обойтись.

Влияет ли сода на урожай капусты

Сода не изменяет вкус белокочанной капусты и не оставляет постороннего привкуса. Поэтому этот метод часто выбирают сторонники выращивания овощей без использования большого количества химических препаратов.

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