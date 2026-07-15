Груша сбрасывает завязи: в чем причина и как не остаться без урожая

Уход за грушей для обильного урожая. Коллаж: Новости.LIVE

Кристина Кучугурная Редактор

Груша в саду — настоящий must-have. Из сочных и сладких плодов можно готовить множество десертов, заготавливать на зиму компоты и варенье. Но всё же для обильного урожая необходимо соблюдать определённые правила ухода, иначе плодовое дерево может сбросить завязи, и часть будущих плодов будет потеряна.

Новости.LIVE со ссылкой на RHS рассказывает, почему груша сбрасывает завязи и как спасти урожай.

Груша сбрасывает завязи: основные причины

Дефицит питательных веществ

Из-за недостатка азота, калия, фосфора и других микроэлементов иммунитет дерева снижается, поэтому оно может сбросить часть завязей. Специалисты советуют вносить удобрения весной и в начале лета.

Недостаток влаги

Во время жары или длительной засухи корневая система не может обеспечить все плоды достаточным количеством воды. В таком случае дерево начинает экономить силы и сбрасывает лишние завязи. Поэтому полив нельзя пропускать, особенно в период после цветения и во время активного роста плодов.

Вредители и болезни

Причиной потери урожая могут быть:

грибковые заболевания;

тля;

плодожорка;

галица и другие вредители.

Они ослабляют дерево, повреждают молодые плоды и нередко вызывают их опадение. Регулярный осмотр кроны и профилактические обработки помогут избежать серьезных проблем.

Ошибки при обрезке

Слишком сильная обрезка заставляет дерево тратить силы на восстановление побегов вместо развития плодов. Формирующую обрезку лучше проводить умеренно, удаляя только сухие, поврежденные и загущенные ветви.

Естественное прореживание плодов

После цветения груша может самостоятельно сбрасывать часть завязей. Это естественный процесс, благодаря которому дерево оставляет только те плоды, которые сможет полноценно вырастить. Если опадает небольшое количество завязей, волноваться не стоит.

Как сохранить будущий урожай

Чтобы груша не сбрасывала завязи, обеспечьте ей регулярный полив, сбалансированную подкормку и правильный уход. Не забывайте осматривать дерево на наличие вредителей и признаков болезней, а обрезку проводите без чрезмерного удаления ветвей. Комплексный уход поможет укрепить растение, уменьшить потери молодых плодов и осенью собрать щедрый урожай крупных, сочных груш.

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