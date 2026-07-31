Груша покрылась ржавчиной: в чем причина и чем обработать дерево

Женщина ухаживает за грушей в саду. Коллаж: Новини.LIVE

Максим Лозовой Редактор

Заметили на листьях груши яркие оранжевые пятна? Это "признак" опасной грибковой болезни — ржавчины. После заражения плодовое дерево теряет листья, ослабевает. Если не принять меры вовремя, плодов не будет. Существуют простые методы борьбы с заболеванием, которые спасут дерево и урожай.

Новини.LIVE со ссылкой на Gardening Know How рассказывает, почему появляется ржавчина на груше, чем обработать дерево и какие простые меры помогут защитить сад в будущем.

Почему на груше появляется ржавчина

Эта грибковая болезнь получила свое название из-за характерных ярко-оранжевых или рыжеватых пятен на листьях. Сначала они могут казаться безобидными, но со временем поражение распространяется, и дерево слабеет. Ржавчина заставляет растение преждевременно сбрасывать листья. Из-за этого груша теряет силы, хуже формирует плоды, слабее переносит холодное время года и становится более уязвимой к другим заболеваниям.

Особенность этого грибка заключается в том, что у него два "хозяина". Часть жизненного цикла он проводит на можжевельнике, а затем заражает грушу. Поэтому декоративный или дикорастущий можжевельник, растущий неподалеку от сада, часто становится главным источником инфекции.

Как спасти грушу от ржавчины

Как только вы заметили первые пятна на листьях, действовать нужно сразу:

Удалите пораженные листья и молодые побеги. Растительные остатки нужно утилизировать. После санитарной очистки дерево необходимо обработать фунгицидом. После лечения грушу следует подпитать калийно-фосфорным удобрением, чтобы помочь восстановиться.

Чем обработать грушу от ржавчины в августе

В августе обычно используются системные или комбинированные фунгициды. Действующие вещества, хорошо работающие против ржавчины:

Дифеноконазол — один из самых эффективных триазолов против ржавчины.

Пенконазол — особенно эффективен на начальных стадиях заболевания.

Азоксистробин — лучше работает как профилактический или на ранних стадиях заражения.

Как помочь груше быстрее восстановиться

После перенесенной болезни дереву требуется дополнительный уход. Достаточно:

Регулярно поливать дерево, особенно в засушливый период. Подкормить калийно-фосфорными удобрениями. Они способствуют укреплению тканей растения, повышают его устойчивость к заболеваниям и помогают лучше подготовиться к зимовке.

Как не допустить повторного заражения

Предотвратить развитие ржавчины значительно проще, чем бороться с ней. Наилучший результат дают профилактические и ранние обработки весной — в период распускания почек и после завершения цветения.

А осенью обязательно убирайте всю опавшую листву из-под дерева, ведь именно там грибок часто сохраняется до следующего сезона. Не менее важно регулярно осматривать можжевельники, если они растут на вашем или соседнем участке. Утолщения, вздутия или необычные наросты на ветвях могут свидетельствовать о заражении.

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