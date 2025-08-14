Видео
Главная Дом и огород Ореховый Спас 2025 — можно ли работать на огороде 16 августа

Ореховый Спас 2025 — можно ли работать на огороде 16 августа

Ua ru
Дата публикации 14 августа 2025 07:32
Можно ли работать на огороде в Ореховый Спас 16 августа 2025 года — советы
Орехи в корзине и человек с лопатой на огороде. Фото: коллаж Новини.LIVE

В субботу, 16 августа 2025 года, украинские верующие отмечают большой церковный праздник — Ореховый Спас, в который существуют определенные запреты. Узнайте, можно ли работать в этот день на огороде и чем категорически не стоит заниматься в этот праздник.

Новини.LIVE рассказывает о главных запретах праздника.

Разрешается ли работать на огороде в Ореховый Спас

Согласно церковным правилам, в Ореховый Спас, который с недавних пор отмечается 16 августа, категорически не рекомендуется быть ленивыми и бездельничать. В этот большой церковный праздник нужно обязательно активно готовиться к зимнему сезону и делать себе запасы еды.

В этот день ни в коем случае нельзя отказываться от труда, особенно на огороде. Дело в том, что Ореховый Спас — это время для того, чтобы собрать выращенный урожай на своем дачном участке, поэтому именно этим нужно заняться в этот праздник.

Согласно древним традициям, на Ореховый Спас дачники активно возились в поле, саду и на огороде. Также предки в давние времена интенсивно собирали фрукты с овощами, а также орехи нового урожая. А еще они молотили муку на хлеб.

Орехи
Очищенные орехи на круглом столе. Фото: Freepik

Чем нельзя заниматься в Ореховый Спас

Наши предки в давние времена считали, что в Ореховый Спас категорически нельзя отправляться в лес, не имея при себе оберега. Люди верили, что в этот день в лесу можно встретить на своем пути нечистую силу, которая якобы заведет в чащу и бросит там на произвол судьбы.

А еще в Ореховый Спас, как и в другие большие церковные праздники, категорически запрещается ругаться, говорить плохие слова, завидовать и обижать других. В этот день нужно, наоборот, желать всем добра и прощать обиды. А еще в этот праздник не стоит отказывать в милостыне всем, кто в этом нуждается.

праздники приметы церковь Ореховый Спас огород запреты
Елена Дуброва - Редактор
Автор:
Елена Дуброва
