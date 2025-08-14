Чи можна працювати на городі в Горіховий Спас 16 серпня 2025 року — поради

Горіхи в кошику і людина з лопатою на городі. Фото: колаж Новини.LIVE

У суботу, 16 серпня 2025 року, українські віряни відзначають велике церковне свято — Горіховий Спас, у який існують певні заборони. Дізнайтеся, чи можна працювати цього дня на городі та чим категорично не варто займатися в це свято.

Новини.LIVE розповідає про головні заборони свята.

Чи дозволяється працювати на городі у Горіховий Спас

Згідно з церковними правилами, у Горіховий Спас, який віднедавна відзначається 16 серпня, категорично не рекомендується бути ледачими і байдикувати. У це велике церковне свято потрібно обов’язково активно готуватися до зимового сезону і робити собі запаси їжі.

Цього дня ні в якому разі не можна відмовлятися від праці, особливо на городі. Річ у тім, що Горіховий Спас — це час для того, щоб зібрати вирощений врожай на своїй дачній ділянці, тому саме цим потрібно зайнятися у це свято.

Згідно зі стародавніми традиціями, на Горіховий Спас дачники активно поралися в полі, саду та на городі. Також предки у давні часи інтенсивно збирали фрукти з овочами, а також горіхи нового врожаю. А ще вони молотили борошно на хліб.

Очищені горіхи на круглому столі. Фото: Freepik

Чим не можна займатися в Горіховий Спас

Наші предки у давні часи вважали, що у Горіховий Спас категорично не можна вирушати до лісу, не маючи при собі оберега. Люди вірили, що цього дня у лісі можна зустріти на своєму шляху нечисту силу, яка нібито заведе у хащі та покине там напризволяще.

А ще у Горіховий Спас, як і в інші великі церковні свята, категорично забороняється лаятися, говорити погані слова, заздрити й ображати інших. Цього дня потрібно, навпаки, бажати всім добра і пробачати образи. А ще у це свято не варто відмовляти у милостині всім, хто цього потребує.

