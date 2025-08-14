Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологіяІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Горіховий Спас 2025 — чи можна працювати на городі 16 серпня

Горіховий Спас 2025 — чи можна працювати на городі 16 серпня

Ua ru
Дата публікації: 14 серпня 2025 07:32
Чи можна працювати на городі в Горіховий Спас 16 серпня 2025 року — поради
Горіхи в кошику і людина з лопатою на городі. Фото: колаж Новини.LIVE

У суботу, 16 серпня 2025 року, українські віряни відзначають велике церковне свято — Горіховий Спас, у який існують певні заборони. Дізнайтеся, чи можна працювати цього дня на городі та чим категорично не варто займатися в це свято.

Новини.LIVE розповідає про головні заборони свята.

Реклама
Читайте також:

Чи дозволяється працювати на городі у Горіховий Спас

Згідно з церковними правилами, у Горіховий Спас, який віднедавна відзначається 16 серпня, категорично не рекомендується бути ледачими і байдикувати. У це велике церковне свято потрібно обов’язково активно готуватися до зимового сезону і робити собі запаси їжі.

Цього дня ні в якому разі не можна відмовлятися від праці, особливо на городі. Річ у тім, що Горіховий Спас — це час для того, щоб зібрати вирощений врожай на своїй дачній ділянці, тому саме цим потрібно зайнятися у це свято.

Згідно зі стародавніми традиціями, на Горіховий Спас дачники активно поралися в полі, саду та на городі. Також предки у давні часи інтенсивно збирали фрукти з овочами, а також горіхи нового врожаю. А ще вони молотили борошно на хліб.

Орехи
Очищені горіхи на круглому столі. Фото: Freepik

Чим не можна займатися в Горіховий Спас

Наші предки у давні часи вважали, що у Горіховий Спас категорично не можна вирушати до лісу, не маючи при собі оберега. Люди вірили, що цього дня у лісі можна зустріти на своєму шляху нечисту силу, яка нібито заведе у хащі та покине там напризволяще.

А ще у Горіховий Спас, як і в інші великі церковні свята, категорично забороняється лаятися, говорити погані слова, заздрити й ображати інших. Цього дня потрібно, навпаки, бажати всім добра і пробачати образи. А ще у це свято не варто відмовляти у милостині всім, хто цього потребує.

Нагадаємо, ми писали про те, які церковні свята відзначають українці в серпні 2025 року. 

Раніше ми розповідали про те, що святкують українці в серпні 2025 року. 

Також ми повідомляли про те, що станеться, якщо зрубати бузину, за прикметами.

свята прикмети церква Горіховий Спас город заборони
Олена Дуброва - Редактор
Автор:
Олена Дуброва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації