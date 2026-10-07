На Буковине заметили крупнейшего хищника Карпат, занесенного в Красную книгу: видео

Мужчина проверяет фотоловушку в лесу. Фото: themeateater.com

Лесная камера на Буковине запечатлела гостя, которого даже опытным путешественникам почти никогда не удается увидеть вблизи. Такая встреча стала важным сигналом для защитников природы. В то же время туристов призвали быть особенно внимательными, ведь этот обитатель леса опасен.

Какой хищник Карпат попал в фотоловушку, рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Национальный природный парк "Вижницький" в Черновицкой области, сотрудники которого и поделились этим необычным видео.

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Кого зафиксировала фотоловушка на Буковине

Одна из фотоловушек на территории парка "Вижницький" зафиксировала бурого медведя, занесенного в Красную книгу Украины. В национальном парке пояснили, что появление животного свидетельствует о пригодности этой территории для крупных диких зверей. Медведи также являются важной частью природной экосистемы и влияют на численность других животных.

Для Буковины такая находка особенно интересна. По данным Красной книги Украины, именно в Черновицкой области численность бурого медведя является самой низкой среди карпатских регионов и составляет примерно 20 особей.

Что известно об этом виде и сколько бурых медведей осталось в Украине

Бурый медведь — крупнейший хищник не только Карпат, но и Украины. Кроме того, это один из крупнейших наземных хищников Европы. Масса взрослого животного может превышать 400 кг. Несмотря на грозный вид, это всеядное животное, в рационе которого значительную часть составляют ягоды, орехи, трава, корни и другая растительная пища.

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В Красную книгу Украины бурый медведь был занесен в 2003 году. В настоящее время вид имеет статус исчезающего. Официальная Красная книга оценивает его численность в стране не более чем в 300 особей, а WWF-Украина также приводит ориентировочную цифру около 300 животных в Карпатах. Основными угрозами остаются вырубка и фрагментация лесов, беспокойство животных людьми и браконьерство.

Почему туристов призвали быть осторожными

В Вижницком национальном парке отмечают, что медведи не придерживаются туристических маршрутов. Зверь может пересечь тропу, появиться в отдаленной части леса или даже приблизиться к населенному пункту. Поэтому во время прогулок следует внимательно следить за окружающей обстановкой, не приближаться к дикому животному и ни в коем случае не пытаться его кормить или фотографировать с близкого расстояния.

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