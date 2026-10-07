На Буковине заметили крупнейшего хищника Карпат, занесенного в Красную книгу: видео

Фотоловушка на Буковине запечатлела редкого хищника из Красной книги
Лесная камера на Буковине запечатлела гостя, которого даже опытным путешественникам почти никогда не удается увидеть вблизи. Такая встреча стала важным сигналом для защитников природы. В то же время туристов призвали быть особенно внимательными, ведь этот обитатель леса опасен.
Какой хищник Карпат попал в фотоловушку, рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Национальный природный парк "Вижницький" в Черновицкой области, сотрудники которого и поделились этим необычным видео.
Кого зафиксировала фотоловушка на Буковине
Одна из фотоловушек на территории парка "Вижницький" зафиксировала бурого медведя, занесенного в Красную книгу Украины. В национальном парке пояснили, что появление животного свидетельствует о пригодности этой территории для крупных диких зверей. Медведи также являются важной частью природной экосистемы и влияют на численность других животных.
Для Буковины такая находка особенно интересна. По данным Красной книги Украины, именно в Черновицкой области численность бурого медведя является самой низкой среди карпатских регионов и составляет примерно 20 особей.
Что известно об этом виде и сколько бурых медведей осталось в Украине
Бурый медведь — крупнейший хищник не только Карпат, но и Украины. Кроме того, это один из крупнейших наземных хищников Европы. Масса взрослого животного может превышать 400 кг. Несмотря на грозный вид, это всеядное животное, в рационе которого значительную часть составляют ягоды, орехи, трава, корни и другая растительная пища.
В Красную книгу Украины бурый медведь был занесен в 2003 году. В настоящее время вид имеет статус исчезающего. Официальная Красная книга оценивает его численность в стране не более чем в 300 особей, а WWF-Украина также приводит ориентировочную цифру около 300 животных в Карпатах. Основными угрозами остаются вырубка и фрагментация лесов, беспокойство животных людьми и браконьерство.
Почему туристов призвали быть осторожными
В Вижницком национальном парке отмечают, что медведи не придерживаются туристических маршрутов. Зверь может пересечь тропу, появиться в отдаленной части леса или даже приблизиться к населенному пункту. Поэтому во время прогулок следует внимательно следить за окружающей обстановкой, не приближаться к дикому животному и ни в коем случае не пытаться его кормить или фотографировать с близкого расстояния.
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