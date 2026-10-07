На Буковині помітили найбільшого хижака Карпат з Червоної книги: відео

Чоловік перевіряє фотопастку в лісі. Фото: themeateater.com

Лісова камера на Буковині зафіксувала гостя, якого навіть досвідченим мандрівникам майже ніколи не вдається побачити зблизька. Така зустріч стала важливим сигналом для природоохоронців. Водночас туристів закликали бути особливо уважними, адже цей мешканець лісу небезпечний.

Який хижак Карпат потрапив у фотопастку, Новини.LIVE розповідає з посиланням на Національний природний парк "Вижницький" у Чернівецькій області, робітники якого й поділилися особливим відео.

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Кого помітила фотопастка на Буковині

Одна з фотопасток на території парку "Вижницький" зафіксувала бурого ведмедя, занесеного до Червоної книги України. У нацпарку пояснили, що поява тварини свідчить про придатність цієї території для великих диких звірів. Ведмеді також є важливою частиною природної екосистеми та впливають на чисельність інших тварин.

Для Буковини така фіксація особливо цікава. За даними Червоної книги України, саме у Чернівецькій області чисельність бурого ведмедя є найнижчою серед карпатських регіонів і становить приблизно 20 особин.

Що відомо про вид та скільки бурих ведмедів залишилося в Україні

Бурий ведмідь є найбільшим хижаком не тільки Карпат, а й України. Ще це один із найбільших наземних хижаків Європи. Маса дорослої тварини може перевищувати 400 кг. Попри грізний вигляд, це всеїдна тварина, у раціоні якої значну частину становлять ягоди, горіхи, трава, коріння та інша рослинна їжа.

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До Червоної книги України бурого ведмедя занесли у 2003 році. Нині вид має статус зникаючого. Офіційна Червона книга оцінює його чисельність у країні не більш ніж у 300 особин, а WWF-Україна також наводить орієнтир близько 300 тварин у Карпатах. Основними загрозами залишаються вирубування та фрагментація лісів, турбування тварин людьми й браконьєрство.

Чому туристів закликали бути обережними

У Вижницькому нацпарку наголошують, що ведмеді не дотримуються туристичних маршрутів. Звір може перейти стежку, з'явитися у віддаленій частині лісу або навіть наблизитися до населеного пункту. Тому під час прогулянок варто уважно стежити за довкіллям, не наближатися до дикої тварини та в жодному разі не намагатися її годувати чи фотографувати зблизька.

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