Как очистить выгребную яму за 12 дней — натуральный чудо-раствор за копейки

Очистка выгребной ямы. Колаж: Новини.LIVE

Владельцы частных домов знают: выгребная яма требует регулярного ухода. Если пустить все на самотек, со временем появится неприятный запах, застой воды и другие проблемы. При этом постоянно вызывать ассенизатор — удовольствие недешевое. Однако есть более простой выход — натуральное средство из доступных ингредиентов.

Реклама

Читайте также:

Натуральный раствор для очистки выгребной ямы - что использовать

Существует простое "домашнее" средство без химии, которое помогает запустить естественный процесс разложения органических отходов в выгребной яме.

Для приготовления понадобятся доступные ингредиенты:

2 л теплой воды (примерно 35-40°C);

200 г прессованных дрожжей;

5 ст. л. сахара;

3 ст. л. картофельного крахмала.

Как правильно приготовить раствор:

Сначала растворите прессованные дрожжи в теплой воде. Добавьте сахар, картофельный крахмал и тщательно перемешайте смесь. Полученный раствор следует оставить в теплом месте на 1-3 часа. За это время начнется процесс брожения. Когда смесь начнет активно работать, ее нужно просто вылить в выгребную яму.

Как работает этот метод очистки

Первые заметные изменения обычно появляются примерно через 10-12 дней. Дрожжи запускают естественный процесс разложения органических отходов. Они активизируют микроорганизмы, которые начинают перерабатывать органику значительно быстрее. Сахар и крахмал в этом случае выполняют роль питательной среды для бактерий. Благодаря этому процесс брожения усиливается, а отходы постепенно разлагаются.

Это средство помогает:

уменьшать неприятный запах из выгребной ямы;

ускорять отток воды;

уменьшать количество твердых отходов.

Как часто нужно использовать это средство

Процедуру следует повторять раз в две недели. Так вы будете поддерживать активность бактерий, которые будут разлагать отходы. В среднем такой метод помогает откладывать откачку примерно на 12 месяцев.

