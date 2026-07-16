Это стоит посадить после лука и чеснока: что советует хозяйка из Прикарпатья

Посев культур после лука и чеснока. Коллаж: Новини.LIVE

Кристина Кучугурная Редактор

В июле огородники в Украине собирают урожай лука и чеснока. Многие после этого оставляют грядки пустыми. На самом деле середина лета — прекрасное время, чтобы посеять несколько полезных культур. Так можно получить еще один урожай или позаботиться о плодородии почвы.

Хозяйка из Прикарпатья Наталья Борович поделилась с изданием "Інформатор Калуш" советами, что стоит посеять после лука и чеснока, чтобы огород работал на полную мощность до конца сезона.

Почему не стоит оставлять грядку после лука и чеснока пустой

После сбора урожая лука или озимого чеснока свободная грядка быстро зарастает сорняками, а земля постепенно теряет влагу и структуру.

"Не оставляйте грядку после чеснока пустой, если не хотите, чтобы она заросла сорняками. Ее можно и даже нужно использовать с умом. Я каждый год так делаю и всегда получаю дополнительный урожай", — делится Наталья Борович.

По ее словам, главное — выбрать культуры, которые быстро растут и хорошо себя чувствуют во второй половине лета.

Какую зелень лучше всего посеять после сбора урожая

Лучшим решением для июля хозяйка называет ультрараннюю зелень. Сейчас условия для нее даже лучше, чем весной.

После лука и чеснока можно смело высевать:

шпинат;

рукколу;

укроп.

При благоприятной погоде и регулярном поливе первую зелень можно срезать уже примерно через три-четыре недели после посева.

Какие овощи можно вырастить до осени

Помимо зелени, хозяйка каждый год высевает еще две культуры, которые успевают дать хороший урожай до наступления холодов. Первыми она называет ультраранние сорта огурцов.

"Каждый июль я сею ультраранние огурцы, и уже в сентябре наша семья наслаждается свежими плодами, когда весенние растения уже заканчивают плодоношение", — рассказывает она.

Также отличным вариантом является редис. Если весной он часто стрелкуется из-за длинного светового дня, то во второй половине лета условия для формирования крупных и сочных корнеплодов становятся значительно лучше. Впрочем, в жаркую погоду важно не забывать о регулярном поливе.

Какие сидераты помогут улучшить почву

Если нет необходимости во втором урожае, стоит восстановить плодородие земли. Для этого прекрасно подходят сидераты — растения, которые улучшают структуру почвы, обогащают ее органической массой.

Наталья Борович советует обратить внимание на две культуры:

горчицу — она подавляет развитие части почвенных болезней и помогает уменьшить количество отдельных вредителей;

— она подавляет развитие части почвенных болезней и помогает уменьшить количество отдельных вредителей; фацелию — ее мощная корневая система хорошо разрыхляет почву, улучшает воздухообмен и готовит грядку к следующему сезону.

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