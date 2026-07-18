Кабачки плохо плодоносят: проверьте, какие овощи растут рядом

Уход за растениями и кабачками на огороде. Коллаж: Новини.LIVE

Максим Лозовой Редактор

Многие украинские огородники выращивают кабачки, ведь это неприхотливая культура, из которой можно приготовить множество летних блюд и заготовок на зиму. Но для по-настоящему обильного плодоношения кабачкам нужен правильный уход и подходящие соседи. Есть растения, которые могут испортить урожай.

Новини.LIVE рассказывает, какие овощи нельзя сажать рядом с кабачками, чтобы не остаться с пустыми кустами.

Худшие растения-соседи для кабачков

Если кабачки вдруг начали хуже плодоносить без видимой причины, стоит в первую очередь оценить, какие культуры растут рядом. Иногда достаточно изменить схему посадки в следующем сезоне, чтобы растения снова радовали обильным урожаем.

Растения, которые являются худшими соседями для кабачков:

Картофель

Картофель — худший сосед для кабачков. Эта культура обладает мощной корневой системой, которая занимает много места и быстро вытягивает питательные вещества из почвы. В результате кабачкам может не хватать влаги, микроэлементов и места для нормального развития. Также картофель способен распространять некоторые заболевания, которые могут поражать и летние тыквенные культуры.

Батат

Батат, как и обычный картофель, забирает себе все питательные вещества. Его активный рост и разветвленная корневая система создают конкуренцию за ресурсы. В небольшом огороде это особенно заметно: кабачки могут формировать меньше завязей, а сами плоды вырастают мельче.

Фенхель

Фенхель выделяет природные вещества, которые могут подавлять рост соседних растений. Поэтому опытные огородники часто высаживают фенхель отдельно от других овощных культур.

Тыквы и дыни

Кабачки, огурцы, тыквы, дыни и другие тыквенные имеют общих вредителей и подвержены одним и тем же грибковым и бактериальным заболеваниям. Если одно растение заболеет, проблема может быстро распространиться на всю грядку. Также существует риск нежелательного переопыления. Для тех, кто планирует собирать собственный посевной материал, это особенно важно.

Как помочь кабачкам обильно плодоносить

Не забывайте о нескольких простых правилах ухода:

Соблюдайте севооборот, чтобы избежать истощения почвы, снизить риск появления болезней и вредителей. Не допускайте загущения посадок для хорошего освещения грядки и вентиляции. Высаживайте по краям грядок ароматные травы и цветы. Они помогают привлекать полезных насекомых и частично отпугивают отдельных вредителей. Не забывайте о регулярном поливе. Своевременно и правильно подкармливайте кусты.

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