До конца июля сделайте эти пять вещей с малиной: кусты отблагодарят щедрым урожаем

Уход за малиной в июле. Коллаж: Новости.LIVE

Кристина Кучугурная Редактор

В конце июля, когда малина уже дала сладкие ягоды и готовится к следующему сезону, ей необходим правильный уход: обрезка, полив, подкормка и, конечно же, качественная защита кустов от вредителей.

Новости.LIVE со ссылкой на Gardening Know How рассказывают, что, как и когда нужно сделать с малиной до конца июля, чтобы кусты оставались здоровыми и щедро плодоносили.

Пять процедур для малины, которые следует провести до конца июля

1. Удалите старые побеги, которые уже дали урожай

Одна из главных процедур по уходу за малиной после плодоношения — обрезка старых побегов. У летних сортов ягоды формируются преимущественно на двухлетних стеблях. После завершения плодоношения они больше не принесут пользы, но будут продолжать забирать питательные вещества у молодых побегов.

Такие побеги легко узнать: у них более темная, древесная кора, на них могут оставаться остатки плодоножек, и они постепенно начинают подсыхать.

Их нужно срезать у самого основания, не оставляя пеньков. Если оставить старые стебли до осени, в густом маливнике ухудшится циркуляция воздуха, а риск появления грибковых болезней и вредителей возрастет.

В то же время молодые зеленые побеги оставляйте — именно они дадут урожай в следующем году.

2. Поливайте малину даже после сбора ягод

Многие дачники перестают поливать малину после окончания плодоношения, но это ошибка. В этот период растение продолжает активно развиваться: наращивает корневую систему, формирует новые побеги и готовится к зиме.

Из-за недостатка влаги ягоды в следующем сезоне могут быть мельче, а молодые стебли — слабее.

В жаркую погоду малину нужно поливать регулярно, ориентируясь на состояние почвы. Важно, чтобы вода проникала глубоко к корням, а не просто смачивала верхний слой земли.

После полива желательно замульчировать почву вокруг кустов. Для этого можно использовать компост, солому, скошенную траву или перепревшие опилки. Мульча поможет сохранить влагу, защитит корни от перегрева и сдержит рост сорняков.

3. Прищипните молодые побеги

Если молодые побеги малины уже хорошо выросли, в конце июля можно провести их прищипку.

Этот прием помогает растению не тратить все силы только на рост одного длинного стебля. После удаления верхушки пробуждаются боковые почки, благодаря чему формируются дополнительные веточки.

Именно на этих боковых побегах в следующем году может образоваться больше плодовых веточек, а значит, и больше ягод.

Особенно хорошо этот метод работает для сильнорослых сортов, которые быстро вытягиваются в высоту.

4. Подкормите кусты после плодоношения

После сбора урожая малина нуждается в восстановлении. В этот момент растению необходимы питательные вещества, которые помогут сформировать сильные побеги и подготовиться к холодному сезону.

Для июльской подкормки хорошо подходят удобрения с преобладанием калия и фосфора.

Калий помогает накапливать сахара в ягодах и повышает зимостойкость растений, а фосфор поддерживает развитие корневой системы.

Можно использовать:

суперфосфат в сочетании с сульфатом калия;

древесную золу в качестве источника калия;

комплексные осенние удобрения для ягодных культур.

С азотными подкормками во второй половине лета следует быть осторожными. Избыток азота может заставить малину активно наращивать молодые побеги, которые не успеют созреть до морозов.

5. Проверьте кусты на наличие болезней и вредителей

После обрезки внимательно осмотрите малиновую рощу. Июль — хорошее время, чтобы заметить проблемы и вовремя помочь растениям.

Обратите внимание на:

темные пятна на стеблях;

необычные утолщения побегов;

скручивание листьев;

слабые или засохшие ветки.

Пораженные части лучше сразу удалить и вынести за пределы участка. Не оставляйте обрезанные побеги возле кустов — они могут стать источником распространения болезней.

При необходимости малину обрабатывают специальными средствами против грибковых заболеваний или вредителей, но важно соблюдать инструкцию на препарате.

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