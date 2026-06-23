Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультАвтоРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Паутинный клещ на малине: как защитить куст и урожай от вредителя

Паутинный клещ на малине: как защитить куст и урожай от вредителя

Ua ru
Дата публикации 23 июня 2026 23:45
Как защитить малину от паутинного клеща: лучшее средство, которое спасет урожай
Защита малины от вредителей. Коллаж: Новини.LIVE

Одна из самых любимых ягод украинцев в саду — малина. Ее можно не только есть свежей, но и готовить вкусные варенья, джемы, компоты и даже сушить для чаепития. Но урожай может оказаться под угрозой из-за паутинного клеща. Есть простые способы, которые защитят растение от вредителя. Они не требуют больших затрат и сложных действий.

Новини.LIVE делится секретами опытных садоводов о том, как распознать паутинного клеща на малине и как эффективно защитить кусты.

Как понять, что на малине появился паутинный клещ

Этот вредитель активно размножается в жаркую и сухую погоду. На нижней стороне листьев клещи образуют целые колонии. Но заметить проблему сразу часто довольно сложно, ведь это очень мелкие насекомые.

При осмотре куста малины обращайте внимание на следующие признаки:

  • светлые или желтоватые точки на листьях;
  • листья теряют насыщенный зеленый цвет и подсыхают;
  • между листочками можно увидеть тоненькую паутинку;
  • молодые побеги замедляют рост;
  • ягоды становятся мельче;
  • урожайность снижается.

Чем обработать малину от паутинного клеща

Среди народных способов борьбы популярностью пользуется раствор на основе аптечных средств. Его ценят не только за эффективность, но и за доступную цену.

Читайте также:

Для приготовления понадобятся:

  • 10 л воды;
  • 1 ст. л. нашатырного спирта;
  • 1 ч. л. йода.

Все компоненты необходимо хорошо перемешать. Средство можно сразу использовать для опрыскивания. Особое внимание следует уделить нижней стороне листьев, где прячется большинство вредителей. Обработку следует проводить не чаще одного раза в 7–10 дней. Выбирайте для этого пасмурную погоду или вечер, чтобы избежать ожогов листьев.

Что делать, если заражение паутинным клещом серьезное

Когда паутинный клещ распространился по кустам, народные методы могут не дать желаемого результата. Поэтому в этом случае целесообразно использовать специальные акарициды или биопрепараты для ягодных культур.

Также необходимо обязательно удалить сильно поврежденную листву, чтобы уменьшить количество вредителей на участке.

Как защитить малину от повторного заражения

Чтобы паутинный клещ не вернулся, стоит соблюдать простые правила ухода:

  • регулярно поливать малину во время засухи;
  • не допускать чрезмерного загущения;
  • своевременно обрезать старые и слабые побеги;
  • удалять сорняки вокруг кустов;
  • периодически осматривать растения, особенно во время жары.

Также делимся другими полезными советами по садоводству

Как спасти урожай клубники от серой гнили.

Что нужно сделать, чтобы защитить смородину от тли.

Как защитить вишню и черешню от вишневой мухи.

паутинный клещ борьба с вредителями уход за малиной урожай малины
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации