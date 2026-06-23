Как защитить малину от паутинного клеща: лучшее средство, которое спасет урожай

Защита малины от вредителей. Коллаж: Новини.LIVE

Одна из самых любимых ягод украинцев в саду — малина. Ее можно не только есть свежей, но и готовить вкусные варенья, джемы, компоты и даже сушить для чаепития. Но урожай может оказаться под угрозой из-за паутинного клеща. Есть простые способы, которые защитят растение от вредителя. Они не требуют больших затрат и сложных действий.

Новини.LIVE делится секретами опытных садоводов о том, как распознать паутинного клеща на малине и как эффективно защитить кусты.

Как понять, что на малине появился паутинный клещ

Этот вредитель активно размножается в жаркую и сухую погоду. На нижней стороне листьев клещи образуют целые колонии. Но заметить проблему сразу часто довольно сложно, ведь это очень мелкие насекомые.

При осмотре куста малины обращайте внимание на следующие признаки:

светлые или желтоватые точки на листьях;

листья теряют насыщенный зеленый цвет и подсыхают;

между листочками можно увидеть тоненькую паутинку;

молодые побеги замедляют рост;

ягоды становятся мельче;

урожайность снижается.

Чем обработать малину от паутинного клеща

Среди народных способов борьбы популярностью пользуется раствор на основе аптечных средств. Его ценят не только за эффективность, но и за доступную цену.

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Для приготовления понадобятся:

10 л воды;

1 ст. л. нашатырного спирта;

1 ч. л. йода.

Все компоненты необходимо хорошо перемешать. Средство можно сразу использовать для опрыскивания. Особое внимание следует уделить нижней стороне листьев, где прячется большинство вредителей. Обработку следует проводить не чаще одного раза в 7–10 дней. Выбирайте для этого пасмурную погоду или вечер, чтобы избежать ожогов листьев.

Что делать, если заражение паутинным клещом серьезное

Когда паутинный клещ распространился по кустам, народные методы могут не дать желаемого результата. Поэтому в этом случае целесообразно использовать специальные акарициды или биопрепараты для ягодных культур.

Также необходимо обязательно удалить сильно поврежденную листву, чтобы уменьшить количество вредителей на участке.

Как защитить малину от повторного заражения

Чтобы паутинный клещ не вернулся, стоит соблюдать простые правила ухода:

регулярно поливать малину во время засухи;

не допускать чрезмерного загущения;

своевременно обрезать старые и слабые побеги;

удалять сорняки вокруг кустов;

периодически осматривать растения, особенно во время жары.

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