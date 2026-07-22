Садоводы рассказали, как ухаживать за малиной в конце июля, чтобы урожай был большим

Уход за малиной в июле. Коллаж: Новини.LIVE

В конце июля, когда малина уже дала сладкие ягоды и готовится к следующему сезону, ей необходим правильный уход: обрезка, полив, подкормка и, конечно же, качественная защита кустов от вредителей.

Новини.LIVE со ссылкой на Gardening Know How рассказывают, что, как и когда нужно сделать с малиной до конца июля, чтобы кусты оставались здоровыми и щедро плодоносили.

Пять процедур для малины, которые следует провести до конца июля

1. Удалите старые побеги, которые уже дали урожай

Одна из главных процедур по уходу за малиной после плодоношения — обрезка старых побегов. У летних сортов ягоды формируются преимущественно на двухлетних стеблях. После завершения плодоношения они больше не принесут пользы, но будут продолжать отнимать питательные вещества у молодых побегов. Такие побеги легко узнать, ведь у них темная, древесная кора, на них могут оставаться остатки плодоножек. Их нужно срезать у самого основания, не оставляя пеньков.

2. Прищипните молодые побеги

В конце июля можно провести их прищипку, если молодые побеги малины уже хорошо выросли. Этот прием помогает растению не тратить все силы только на рост одного длинного стебля. После удаления верхушки пробуждаются боковые почки, благодаря чему формируются дополнительные веточки. На этих боковых побегах в следующем году образуется больше плодовых веточек, а значит, и больше ягод.

3. Поливайте малину даже после сбора ягод

Многие дачники после сбора урожая перестают поливать кусты. Это самая большая ошибка, ведь в этот период растение продолжает активно развиваться: наращивает корневую систему, формирует новые побеги и готовится к зиме. Из-за недостатка влаги ягоды в следующем сезоне могут быть мельче, а молодые стебли — слабее.

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Важно, чтобы вода проникала глубоко к корням, а не просто смачивала верхний слой почвы. Поливайте регулярно, ориентируясь на состояние почвы. После полива желательно замульчировать почву вокруг кустов компостом, соломой, скошенной травой или перепревшими опилками.

4. Подкормите кусты после плодоношения

После сбора урожая малина нуждается в восстановлении. В этот момент растению необходимы питательные вещества, которые помогут сформировать сильные побеги и подготовиться к холодному сезону. Для июльской подкормки нужны удобрения с калием и фосфором.

Можно использовать:

суперфосфат в сочетании с сульфатом калия;

древесную золу в качестве источника калия;

комплексные осенние удобрения для ягодных культур.

5. Проверьте кусты на наличие болезней и вредителей

После обрезки внимательно осмотрите малинник. Июль — хорошее время, чтобы заметить проблемы и вовремя помочь растениям.

Обратите внимание на:

темные пятна на стеблях;

необычные утолщения побегов;

скручивание листьев;

слабые или засохшие ветки.

Пораженные части лучше сразу удалить и вынести за пределы участка. При необходимости малину обрабатывают специальными средствами против грибковых заболеваний или вредителей.

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