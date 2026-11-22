Хранение твердого сыра. Фото: sgst.com.au

Твердый сыр — любимый продукт многих украинцев. Его добавляют в различные блюда или просто едят с кофе. Но даже в холодильнике он может быстро испортиться или покрыться плесенью. Причина — в условиях хранения.

Новини.LIVE собрали полезные советы, как правильно хранить сыр, во что его заворачивать и где держать.

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Во что завернуть твердый сыр, чтобы он не заплесневел

Сыр не любит ни сухого воздуха, ни избыточной влаги. Если плотно завернуть кусок в пищевую пленку, на его поверхности может скапливаться конденсат. А это создает благоприятные условия для появления плесени.

Лучше всего использовать специальную сырную бумагу. Но ее можно заменить обычным пергаментом или вощеной бумагой.

Чтобы продукт оставался свежим, придерживайтесь простых правил:

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Заверните кусок в чистый пергамент или вощеную бумагу. Сверху неплотно оберните пищевой пленкой или положите в пакет, чтобы защитить от высыхания. Периодически проверяйте упаковку и меняйте бумагу, если она стала влажной. Не оставляйте сыр открытым рядом с продуктами, имеющими резкий запах.

Где лучше хранить сыр в холодильнике

Не каждая полка одинаково подходит для хранения молочных продуктов. Оптимальный вариант для большинства твердых сортов — отделение для овощей и фруктов. Там обычно более стабильная температура и более высокая влажность, благодаря чему сыр медленнее высыхает.

При этом температура в холодильнике должна составлять не более +4 °C. Не стоит оставлять продукт на дверце, где температура чаще колеблется.

Целый кусок обычно дольше сохраняет свежесть, чем натертый или нарезанный ломтиками. Поэтому не спешите измельчать весь сыр сразу. Еще одна полезная привычка — не срезать натуральную защитную корку раньше времени. Она помогает уменьшить потерю влаги.

Что делать, если на сыре появилась плесень

Небольшое пятно не всегда означает, что придется выбросить весь кусок. На большом куске действительно твердого сыра, например пармезана или чеддера, небольшой пораженный участок можно удалить. Для этого нужно срезать не менее 2,5 см вокруг и вглубь от плесневого пятна. Важно, чтобы нож не касался самой плесени.

А вот нарезанный, натертый или мягкий сыр с нежелательной плесенью необходимо выбросить. Если продукт стал скользким, приобрел неприятный запах или имеет значительное поражение, рисковать также не стоит.

Можно ли замораживать твердый сыр

Если вы купили большой кусок и не планируете быстро его съесть, часть можно заморозить. Однако после размораживания структура часто меняется: сыр становится более сухим и ломким. Поэтому его лучше использовать для пиццы, запеканок, пасты или горячих бутербродов.

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