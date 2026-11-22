Зберігання твердого сиру. Фото: sgst.com.au

Твердий сир — улюблений продукт багатьох українців. Його додають до різноманітних страв або просто смакують із кавою. Але навіть у холодильнику він може швидко зіпсуватися або вкритися пліснявою. Причина в умовах зберігання.

Новини.LIVE зібрав корисні поради, як правильно зберігати сир, у що загортати та де тримати.

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У що загорнути твердий сир, щоб він не пліснявів

Сир не любить як сухого повітря, так і надлишкової вологи. Якщо щільно загорнути шматок у харчову плівку, на його поверхні може накопичуватися конденсат. А це створює сприятливі умови для появи плісняви.

Найкраще використовувати спеціальний сирний папір. Але його можна замінити звичайним пергаментом або вощеним папером.

Щоб продукт залишався свіжим, дотримуйтеся простих правил:

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Загорніть шматок у чистий пергамент або вощений папір. Зверху нещільно обгорніть харчовою плівкою або покладіть у пакет, щоб захистити від висихання. Періодично перевіряйте упаковку та замінюйте папір, якщо він став вологим. Не залишайте сир відкритим поруч із продуктами, які мають різкий запах.

Де краще тримати сир у холодильнику

Не кожна полиця однаково підходить для зберігання молочних продуктів. Оптимальний варіант для більшості твердих сортів — відділення для овочів і фруктів. Там зазвичай стабільніша температура та вища вологість, завдяки чому сир повільніше висихає.

Водночас температура в холодильнику має становити не більше ніж +4 °C. Не варто залишати продукт на дверцятах, де температура частіше коливається.

Цілий шматок зазвичай зберігає свіжість довше, ніж натертий або нарізаний скибочками. Тож не поспішайте подрібнювати весь сир одразу. Ще одна корисна звичка — не зрізати натуральну захисну кірку завчасно. Вона допомагає зменшити втрату вологи.

Що робити, якщо на сирі з'явилася пліснява

Невелика пляма не завжди означає, що доведеться викинути весь шматок. На великому шматку справді твердого сиру, наприклад пармезану чи чедеру, невелику уражену ділянку можна видалити. Для цього потрібно зрізати щонайменше 2,5 см навколо та вглиб від пліснявої плями. Важливо, щоб ніж не торкався самої плісняви.

А ось нарізаний, натертий або м'який сир із небажаною пліснявою необхідно викинути. Якщо продукт став слизьким, набув неприємного запаху або має значне ураження, ризикувати також не варто.

Чи можна заморожувати твердий сир

Якщо ви придбали великий шматок і не плануєте швидко його з'їсти, частину можна заморозити. Проте після розморожування структура часто змінюється: сир стає сухішим і крихкішим. Тому його краще використовувати для піци, запіканок, пасти або гарячих бутербродів.

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