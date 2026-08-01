Что будет, если не обрезать персик летом: четыре основные проблемы

Летняя обрезка персика в саду. Коллаж: Новини.LIVE

Максим Лозовой Редактор

Персик в садах украинцев — одно из самых требовательных плодовых деревьев. Особенно важную роль играет своевременная и правильная летняя обрезка дерева. Именно она определяет, каким будет урожай в следующем году.

Новини.LIVE со ссылкой на Martha Stewart рассказывают, почему стоит обрезать персик летом и как это правильно сделать.

Что будет, если не обрезать персик летом: четыре проблемы

Ухудшение здоровья дерева

Чем гуще становится крона, тем меньше солнечного света попадает внутрь дерева. Из-за этого листья и побеги затеняют друг друга, а воздух почти не циркулирует между ветвями. Кроме того, в таких условиях персик тратит силы не на формирование крупных и сладких плодов, а на поддержание лишней древесины. Со временем урожай заметно уменьшается.

Ветви становятся ломкими

Старые, длинные и необрезанные ветви плохо выдерживают нагрузку. Во время созревания урожая они могут растрескиваться или даже полностью обламываться. В результате дерево получает серьезные повреждения, а через открытые раны значительно легче проникают грибковые и бактериальные болезни.

Снижение урожайности

Одна из особенностей персика заключается в том, что больше всего качественных плодов он формирует на однолетних побегах, выросших в прошлом сезоне. Если старые ветки остаются на дереве много лет подряд, новых побегов становится все меньше. Соответственно, уменьшается количество цветочных почек, а вместе с ними и будущий урожай. Правильное формирование кроны стимулирует рост молодых побегов, обеспечивает более обильное цветение и помогает получать крупные и сладкие персики каждый год.

Значительно возрастает риск заболеваний и появления вредителей

Густая крона дольше остается влажной после дождя или полива. Такая среда идеально подходит для развития грибковых заболеваний, в частности кудрявости листьев и плодовой гнили.

Недостаточная циркуляция воздуха также затрудняет своевременное обнаружение тли, клещей и других вредителей. Если же возникает необходимость в защитной обработке, препараты значительно хуже проникают внутрь загущенной кроны.

Как правильно обрезать персик летом

Летняя обрезка не должна быть слишком сильной, однако регулярность имеет большое значение. При уходе следует соблюдать несколько простых правил:

удаляйте сухие, поврежденные и больные ветки;

вырезайте побеги, которые растут внутрь кроны и загущают ее;

оставляйте сильные молодые побеги, ведь именно они будут формировать будущий урожай;

регулярно срезайте прикорневую поросль, которая только отнимает питательные вещества;

поддерживайте открытую форму кроны, чтобы солнце равномерно освещало все ветви.

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