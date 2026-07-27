Четыре вида цветов заменят мульчу: как бороться с сорняками и сохранить влагу

Женщина выращивает цветы на огороде. Коллаж: Новини.LIVE

Максим Лозовой Редактор

Мульчирование — один из самых эффективных способов защитить почву от пересыхания и сдержать рост сорняков. Скошенную траву или компост приходится регулярно обновлять, а это отнимает время и силы. Поэтому все больше садоводов обращают внимание на так называемую живую мульчу — цветы, которые украшают клумбы и грядки, защищают растения, а также выполняют те же функции, что и мульча.

Новини.LIVE со ссылкой на Homes and Gardens рассказывает, какие четыре вида цветов могут стать естественной альтернативой традиционной мульче.

Четыре вида цветов, которые заменят мульчу

Тимьян ползучий

Это один из лучших вариантов. Тимьян ползучий быстро разрастается, образуя густой зеленый ковер. Поэтому у сорняков просто нет шансов пробиться. Густая листва защищает землю от перегрева, уменьшает испарение воды и помогает дольше сохранять влагу даже в жаркие дни. А в период цветения растение покрывается розовыми, фиолетовыми или белыми цветами, которые привлекают пчел и других опылителей. Еще одно преимущество тимьяна — неприхотливость в уходе.

Алисум морской

Алисум морской часто высаживают между овощными культурами. Его компактные кустики быстро покрывают открытый грунт. Растение помогает:

затенять участок;

защищать огородные культуры от перегрева;

сдерживать рост сорняков;

предотвращать быстрое высыхание почвы;

привлекать полезных насекомых.

Благодаря алисуму в сад прилетают жужжалки и золотоочки, которые помогают естественным образом уменьшать количество тли. А если после первой волны цветения немного подрезать растение, оно снова пустит бутоны и будет украшать участок еще много недель.

Прунела обыкновенная

Это многолетнее почвопокровное растение еще называют самозарастающим. У него необычайно красивые сине-фиолетовые соцветия, которые привлекают шмелей и пчел на протяжении всего периода цветения. Прунела быстро разрастается, образуя плотный покров, который эффективно сдерживает сорняки и защищает почву от пересыхания. Также ценится за мощную корневую систему, которая помогает поддерживать структуру почвы. Хорошо растет как на песчаных, так и на глинистых участках, переносит легкое вытаптывание, поэтому подходит для мест с активным использованием.

Белый клевер

Белый клевер — одно из самых полезных растений для сада и огорода. Он не только покрывает землю густым зеленым ковром, но и естественным образом улучшает плодородие почвы. Ее нежные белые цветы становятся прекрасным источником нектара для пчел. Корни накапливают азот из воздуха и постепенно обогащают им почву.

Особенно полезно высаживать клевер возле плодовых деревьев, ягодных кустарников и огородных культур. Растение хорошо удерживает влагу, уменьшает эрозию почвы и быстро разрастается между рядами. Кроме того, клевер легко переносит кошение и умеренную нагрузку.

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