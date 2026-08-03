Почему арбузы растут полыми внутри: агрономы поделились секретами сочных плодов

Выращивание арбузов на огороде. Коллаж: Новини.LIVE

Все больше огородников в Украине выращивают арбузы. Так приятно сорвать с грядки выращенный собственными руками сладкий и сочный плод. Но нередко ягода оказывается пустой внутри. На самом деле спасти урожай арбузов можно, если знать причину и способы решения проблемы.

Новини.LIVE со ссылкой на Deccoria рассказывает, почему арбузы растут пустыми внутри и что нужно сделать, чтобы получить крупные, сочные и ароматные плоды.

Можно ли есть арбуз с пустотами

Когда вы разрезаете арбуз и видите внутри пустые камеры, это вовсе не означает, что он опасен для здоровья. Мякоть вокруг пустоты обычно остается вкусной и сохраняет свои питательные свойства. А подобный дефект связан лишь с особенностями развития плода.

Почему арбузы пустые внутри и как это исправить

Недостаточное опыление цветков

Главной причиной агрономы называют недостаточное опыление цветков во время формирования завязи. И, к сожалению, в конце сезона эту проблему исправить невозможно.

Чаще всего такое явление наблюдается у бессемянных сортов арбуза. Если пыльцы было недостаточно, семена развиваются не полностью, а мякоть в центральной части формируется с дефектом. Особенно высокий риск возникает в начале сезона, когда во время цветения стоит прохладная или пасмурная погода. В этот период пчелы и другие насекомые-опылители менее активны, поэтому цветки могут оставаться недостаточно опыленными. Если погода не способствует полету насекомых, можно провести ручное опыление. Для этого утром переносят пыльцу с мужского цветка на женский. Такой простой прием значительно повышает шансы получить полноценные плоды.

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Неправильный полив

Еще одна распространенная проблема — внутренние трещины в мякоти. Их нередко путают с полымостью, хотя причины возникновения совершенно другие. Чаще всего это происходит после длительной засухи. Если растения долго не получали воду, а затем прошел сильный ливень или грядки обильно полили, корни начинают очень быстро впитывать влагу. В результате клетки мякоти стремительно наполняются водой, не выдерживают нагрузки и разрываются изнутри.

Чтобы вырастить сочные арбузы без внутренних повреждений, гораздо важнее соблюдать регулярность полива. Поливать нужно непосредственно под корень, не смачивая листья. Это поможет снизить риск развития грибковых заболеваний.

Еще более эффективным решением является капельный полив. Он обеспечивает равномерное поступление воды к корневой системе без резких колебаний влажности. Частоту полива следует подбирать в зависимости от типа почвы. На песчаных участках почва пересыхает значительно быстрее, поэтому растения нуждаются в более частом увлажнении, чем на суглинках. Небольшой дефицит влаги на завершающем этапе способствует накоплению сахаров, делает мякоть слаще и снижает риск растрескивания.

"Капризная" погода

Перепады температуры, которые часто бывают в конце лета, могут вызвать такой же эффект, как и неправильный полив.

Отсутствие мульчирования

Мульча дольше удерживает влагу в почве и не позволяет ей резко пересыхать. Хорошо работает мульчирование грядок соломой, скошенной травой или компостом.

Недостаток бора

Не все огородники знают, что на формирование качественной мякоти значительно влияет бор. Этот микроэлемент необходим для нормального развития семян. Если растению его не хватает, часть завязей развивается неправильно, что может привести к появлению пустот внутри арбуза.

Дефицит бора чаще всего возникает на щелочных почвах, а также после длительного пересыхания или чрезмерного переувлажнения земли. В таких условиях корневая система хуже усваивает этот элемент.

Заподозрить недостаток бора можно по молодым листьям. Они становятся мельче, начинают скручиваться, между жилками появляется пожелтение, а верхушки побегов растут медленнее. Кроме того, растение формирует меньше цветков.

Перед внесением борных удобрений агрономы советуют провести анализ почвы. Избыток бора не менее опасен, чем его недостаток. Полезно также регулярно вносить компост. Органическое вещество помогает почве лучше удерживать питательные элементы, в частности бор, и уменьшает их вымывание на легких песчаных почвах.

Делимся другими полезными советами по садоводству и огородничеству

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