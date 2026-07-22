Абрикос сбрасывает листья посреди лета: что делать, чтобы дерево не погибло

Уход за абрикосовым деревом летом. Коллаж: Новини.LIVE

Кристина Кучугурная Редактор

Когда абрикос в саду внезапно начинает сбрасывать листья в разгар лета, это повод для беспокойства. Необходимо как можно скорее выявить проблему. А правильный уход за абрикосовым деревом поможет сохранить урожай.

Новини.LIVE со ссылкой на Gardening Know How рассказывают, почему абрикос сбрасывает листья летом, как найти причину и что сделать, чтобы спасти плодовое дерево.

Почему абрикос сбрасывает листья летом: основные проблемы

Неблагоприятные погодные условия

Часто дерево реагирует листопадом на неблагоприятные погодные условия. Когда листья желтеют постепенно и равномерно по всей кроне, а сам абрикос выглядит здоровым, причиной могут быть:

сильная жара;

длительная засуха;

резкие перепады температур.

Грибковые заболевания

Чаще всего листья опадают из-за грибковых заболеваний: монилиоза, клястероспориоза, кокомикоза или вертициллезного увядания. Сначала на листьях появляются бурые или коричневые пятна, которые постепенно увеличиваются. Со временем листья высыхают, опадают, а инфекция переходит на побеги и ветви.

Вертициллез особенно опасен тем, что грибок проникает в сосудистую систему дерева и нарушает поступление влаги и питательных веществ. Из-за этого даже при достаточном поливе абрикос начинает увядать. Если не начать лечение вовремя, дерево может даже погибнуть.

Вредители

Насекомые, питающиеся соками растения, также могут стать причиной опадения листьев. Виновниками могут быть тля или паутинный клещ.

Тля быстро заселяет молодые побеги, из-за чего листья скручиваются, желтеют и постепенно опадают. А из-за паутинного клеща листья становятся светлее, покрываются мелкими желтыми пятнышками, высыхают и отмирают.

Ошибки в уходе

Абрикос может начать сбрасывать листья из-за неправильного ухода:

неравномерный и нерегулярный полив создают для дерева сильный стресс;

застой воды из-за чрезмерного полива провоцирует загнивание корневой системы, особенно в тяжелых почвах;

избыток азотных удобрений.

Как спасти абрикос, если листья уже опадают

Прежде всего внимательно осмотрите дерево. Проверьте кору, ветви, листья и молодые побеги, чтобы определить возможную причину.

Если есть признаки грибковой инфекции, обрежьте все пораженные ветви, захватывая здоровую древесину, а места срезов обработайте садовым варом. После этого проведите опрыскивание соответствующим фунгицидом на основе меди или другим препаратом, разрешенным для борьбы с заболеванием. Если причиной стали вредители, используйте соответствующий инсектицид или акарицид в соответствии с инструкцией.

Одновременно нормализуйте полив. Почва должна быть умеренно влажной, но без застоя воды. Сохранить стабильную влажность поможет слой мульчи вокруг приствольного круга.

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