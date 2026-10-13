Адмиралы «ясен хрен» у власти — зачем содержать чиновников

Да, это сарказм, если кто не понял сразу. Но он довольно точно отражает нынешнюю манеру подготовки столицы к зиме.

В украинской управленческой культуре давно сформировался особый тип руководителя. Этот человек вместо обеспечения работы системы с пафосом объясняет гражданам, почему она не работает, и щедро раздает советы, как жить без нее. Таких можно с полным основанием называть адмиралами «ясен хрен» — по глубине мысли и полезности высказываний.

Когда чиновники объясняют законы физики

Классика жанра принадлежит мэру Киева Виталию Кличко. Еще в 2014 году, а затем и в 2018-м он объяснял, что холодную воду надо нагреть, чтобы она стала горячей. Фраза вошла в историю.

Звучит как шутка, хотя в контексте речь шла о проблемах с газом. Но вместо понятного ответа, как город обеспечит горячее водоснабжение, киевляне услышали объяснение законов физики. Мол, нужен газ. Газа не хватает. Поэтому грейте воду сами, ставьте бойлер и становитесь «независимыми».

Больше десяти лет спустя традиция живет и процветает. В октябре 2026 года заместитель генерального директора «Киевводоканала» Сергей Горкуценко объяснил, что без внешнего электроснабжения предприятие не может гарантировать централизованную подачу воды в Киеве.

То есть вода зависит от электричества, а электричество — от того, не прилетит ли очередной «шахед» или ракета. Спасибо за объяснение. Но разве задача руководителя коммунального предприятия сводится к сообщению об этой зависимости? Его дело — организовать работу критической инфраструктуры, развивать резервное питание и готовить систему к прогнозируемым угрозам. Конечно, резерв не гарантирует бесперебойности при любых обстоятельствах. Однако практическая подготовка, а не констатация очевидного должна быть содержанием управленческой работы.

Вместо управления — советы населению

Параллельно Киевская городская государственная администрация выпускает рекомендации уровня «если холодно — оденьтесь теплее». Сделайте запасы питьевой и технической воды, зарядите пауэрбанки и портативные станции, утеплите помещение, позаботьтесь о безопасности в темноте.

И еще: подготовьте фонарики, свечи, спички и еду, не требующую приготовления. Желательно иметь светоотражающую одежду, чтобы водители замечали вас в темноте. Советы в целом разумные. Но разве для того существует целый управленческий аппарат, чтобы напоминать взрослым людям вещи, усвоенные во время первых блэкаутов?

Проблема шире отдельных высказываний. Слишком часто вместо ответа о проделанной работе мы видим знакомый алгоритм:

Проблема инфраструктуры существует или ее можно было предвидеть. Вместо разговора о технических решениях появляется пресс-конференция, публикация в Facebook или Telegram либо интервью. Гражданам раздают очевидные советы, знакомые каждому, кто пережил хотя бы один блэкаут. Внимание переводят с ответственности руководителей на подготовку самого населения.

За что отвечают коммунальные руководители

Киевляне и без КГГА знают, что воду нужно запасать, пауэрбанки — заряжать, а окна — утеплять. Это понятно еще с 2022–2023 годов. Вопрос в другом: зачем существуют органы власти и коммунальные предприятия, если их самая заметная функция — напоминать гражданам базовые правила выживания?

Настоящая задача власти и руководителей «Киевводоканала», теплосетей и коммунальных служб — обеспечивать работу инженерной инфраструктуры настолько устойчиво, насколько это возможно во время войны. Резервное питание, автономность критических объектов, резервуары, дублирование систем. Реальная подготовка вместо очередного списка «что взять с собой в лес блэкаута».

Харьков показывает пример практических решений

Другой подход можно увидеть на примере «энергетических островов Харькова». Идея заключается в создании локальных систем с модульными котельными, когенерацией и другими источниками энергии, способными снижать зависимость от крупных узлов. Это пример того, как чиновники могут заниматься инженерными решениями, а не только инструктажем населения.

В частности, 25 сентября 2026 года при поддержке ЕБРР объявили тендер на газовые блочно-модульные котельные общей тепловой мощностью до 304,5 МВт и когенерационные установки электрической мощностью до 5,33 МВт. Важная деталь: это объявленная закупка, а не доказательство того, что все оборудование уже работает. Но сам курс на создание распределенной системы теплоснабжения показывает, чем предметная управленческая работа отличается от советов «зарядите пауэрбанк».

Зачем содержать адмиралов «ясен хрен»

За пределами подобных примеров мы снова и снова встречаем адмиралов «ясен хрен». Они охотно комментируют остановки систем, объясняют объективные трудности и учат граждан, что вода становится горячей, если ее нагреть, без электричества насосы не работают, ночью темно, а зимой холодно. При этом ответ о собственных управленческих решениях нередко теряется за словами.

Глубоко. Полезно. Абсолютно ни о чем. Так возникает логичный вопрос: зачем содержать за наши деньги чиновников и руководителей коммунальных предприятий, если вместо обеспечения услуг мы получаем преимущественно советы о том, как без них обходиться?

Чтобы что?