В недавнем интервью министр по делам ветеранов Виталий Ким затронул тему психологической реабилитации военных. Прозвучали мнения, которые требуют профессионального разбора, поскольку напрямую влияют на доверие ветеранов к системе помощи.

Семья как опора — это хорошо, но что делать тем, кто один?

Виталий Ким отметил, что психологическая реабилитация должна проходить вместе с семьей, ведь более 60% ветеранов сталкиваются с трудностями в отношениях после возвращения, и поддержки требует не только сам военный, но и его близкие. Это действительно важное направление: возвращение с войны меняет динамику в семье, и близким тоже нужны знания о том, как выдерживать эти изменения и не иметь нереалистичных ожиданий.

Однако здесь сразу возникает вопрос: а что делать тем ветеранам и ветеранкам, у которых нет семьи или чьи родные сейчас не рядом? Если система будет строиться преимущественно вокруг семейной интеграции, часть людей, у которых нет этого тыла, рискует остаться без должной поддержки.

«Я не верю во все эти травмы» — цена обесценивания

Больше всего вопросов вызвала фраза министра о том, что он «просто не верит во все эти травмы и обработки», назвав это «маркетинговой историей».

Когда столько усилий с разных сторон — государства, психологов, врачей, общественных инициатив — направлено на распространение информации о важности ментального здоровья, подобная позиция главы профильного министерства бьет по всей системе. Такое высказывание подкрепляет стигму и предвзятое отношение к обращению за профессиональной помощью. Неприятно слышать это от человека, который должен быть в полном контексте того, как работает психика в условиях боевых действий и что именно помогает людям возвращаться к жизни.

Военный и гражданский психолог: в чем на самом деле разница

В разговоре министр предложил сосредоточиться именно на военных психологах, отметив, что их выпускают всего около двадцати в год. Это еще один момент, где смешались разные понятия и задачи специалистов.

Военный психолог работает непосредственно в структуре Сил обороны Украины — в пунктах постоянной дислокации, учебных центрах или вблизи зоны боевых действий. Его задачи — мониторинг морально-психологического состояния подразделения, подготовка личного состава к выполнению задач, контроль боевого стресса и кризисная помощь при острых реакциях, панике или потерях прямо на месте.

работает непосредственно в структуре Сил обороны Украины — в пунктах постоянной дислокации, учебных центрах или вблизи зоны боевых действий. Его задачи — мониторинг морально-психологического состояния подразделения, подготовка личного состава к выполнению задач, контроль боевого стресса и кризисная помощь при острых реакциях, панике или потерях прямо на месте. Гражданский психолог и психотерапевт вступают в работу тогда, когда человек демобилизовался, завершил службу и возвращается к гражданской жизни (хотя программы Минветеранов охватывают и действующих военнослужащих и их семьи). Здесь запросы уже другие: они лежат на пересечении пережитого боевого опыта и новой мирной реальности.

Конечно, для качественной работы с ветеранами гражданскому специалисту необходимо понимание специфики военного дела, субординации и боевого опыта. Для этого специалисты проходят дополнительную специализацию — обучаются доказательным методам работы с травмой, ПТСР и кПТСР именно у военных. И сегодня в Украине таких специалистов точно значительно больше двадцати: профессиональные сообщества системно учатся, потому что понимают, что это насущная потребность общества прямо сейчас. Именно гражданский специалист может создать то безопасное, нейтральное пространство вне военной иерархии, где этот опыт можно интегрировать.

Неужели «нет критериев»?

Также прозвучало мнение, что сегодня курсы психологов проходят тысячи людей, а измерить качество и результат терапии пока невозможно.

На самом деле нормативная база в этой сфере уже существенно сдвинулась с места. В феврале 2026 года в Украине был введен в действие Закон «О системе охраны психического здоровья в Украине», а Минздрав и правительство ввели четкие требования к квалификации специалистов (в частности, разграничили первую психологическую помощь, психологическое консультирование, клиническую психологию и психотерапию) и запустили механизмы сертификации и верификации специалистов. В Украине уже работает Реестр поставщиков услуг психологической помощи для ветеранов. То есть система точно движется к четким стандартам, при которых случайных людей «после двухмесячных курсов» не допускают к работе с травмой.

Что касается измеримости результатов: в мировой практике (например, в протоколах Израиля или США) это давно решенный вопрос. Используются стандартизированные опросники и шкалы оценки функционирования на входе и на выходе из программы — будь то индивидуальная терапия на определенное количество сеансов или низкоинтенсивные группы поддержки. Это позволяет и самому человеку, и государству видеть динамику изменений.

В то же время нельзя ставить помощь на паузу, ожидая, пока изобретут идеальный критерий оценки. Доступ к консультациям — будь то 10 сеансов или регулярное сопровождение — нужен ветеранам уже сегодня, параллельно с пилотированием и донастройкой программ, которые будут работать у нас.

Принуждение, информирование и границы компетенций

В вопросе обязательности психологической реабилитации позиция министра вполне логична: принуждение не работает и лишь порождает формальные справки. В психологии без собственного согласия и готовности человека изменения невозможны.

Мы в сервисе психологической помощи Meclee считаем, что между принуждением и бездействием есть большое пространство — качественное информирование и доступность. Так же, как в медицине: мы не можем заставить человека лечиться, но если у него что-то болит и мешает жить, важно объяснить, какие есть решения и куда обратиться. И если первый специалист не подошел или не сложился контакт — у человека должен быть понятный маршрут, как обратиться к другому, а не разочароваться в помощи в целом.

Напоследок стоит упомянуть еще один критический момент, который часто остается без внимания при обсуждении физической или психологической реабилитации. Часть людей возвращается с войны в состояниях, когда обычное психологическое консультирование уже не является первоочередным инструментом — речь идет о тяжелых химических или поведенческих зависимостях, выраженных психиатрических состояниях. В таких случаях приоритетом становится именно медицинская, психиатрическая и наркологическая помощь.

И здесь важно понимать, что психологическая, психиатрическая и физическая реабилитация не должны существовать отдельно друг от друга. В определенных ситуациях они могут дополнять друг друга, а к работе привлекаются разные специалисты — психиатры, медицинские и клинические психологи, психотерапевты и другие специалисты в зависимости от потребностей человека.

Поэтому мне хотелось бы услышать, как именно Минветеранов планирует выстраивать взаимодействие между этими направлениями. Каким будет маршрут человека, если ему нужна не только психологическая поддержка? Кто будет определять, к какому специалисту его направить? Как будет обеспечиваться непрерывность помощи, если нужна длительная работа или привлечение нескольких специалистов?

И, пожалуй, это один из главных вопросов к государственной системе поддержки: не только сколько программ будет запущено и сколько консультаций оплачено, а сможем ли мы построить понятный, доступный и последовательный путь помощи для каждого человека.