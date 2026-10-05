Зимний приют для детей Украины — экономист и депутат Оливье Виллокс

В Брюсселе уже понемногу включают отопление. Это та бытовая мелочь, которую почти не замечаешь. Но в этом году, как и каждую зиму с начала полномасштабной войны, я вспоминаю украинцев, для которых тепло в доме давно перестало быть привычной вещью. Украина снова готовится встречать зиму под обстрелами — уже пятую с начала большой войны. И на этот раз я особенно думаю о детях.

ЮНИСЕФ предупреждает, что этой зимой семьи с детьми снова могут остаться без тепла, света и воды, а миллионам людей понадобится помощь, чтобы пережить холодные месяцы.

Европа и дальше стоит рядом с Украиной. Она поддерживает её оборону, восстановление и европейский путь, а также людей, которые были вынуждены уехать. Но наряду с большими решениями иногда нужны и простые человеческие жесты. Я долго думал, что мы, европейцы, можем сделать в дополнение к тому, что уже делаем, и хочу поделиться одной идеей. Почему бы не создать европейскую зимнюю программу для украинских детей с территорий, которые больше всего страдают от войны?

У Европы уже есть опыт такой солидарности

Моё поколение в Бельгии хорошо помнит «чернобыльских детей». После 1986 года сотни тысяч детей из загрязнённых районов Украины каждое лето приезжали в Италию, Ирландию, Германию, Бельгию, Францию и Испанию. Их принимали обычные городки, приходы, школы и семьи. Люди просто решили, что должны помочь. Многие из тех детей до сих пор поддерживают связь с семьями, которые их тогда приютили. Для многих бельгийцев это стало первой личной встречей с Украиной.

Есть и другой исторический пример, который стоит вспомнить. Уже в сентябре 1939 года, ещё до Блица, детей из Лондона отправляли в сельскую местность, чтобы уберечь их от ожидаемых бомбардировок. Так их защищали, пока взрослые держали страну, восстанавливали жизнь и противостояли агрессору. Украинским семьям сегодня не нужны поучения о стойкости — они демонстрируют её каждый день. Но они заслуживают большего числа возможностей обеспечить своим детям безопасность и передышку.

Для меня эта идея имеет ещё и семейный отклик. Мой отец часто рассказывает о Каркассоне, где он ребёнком скрывался во время войны. Именно его рассказ вспоминается мне, когда я представляю, каким мог бы быть временный приют далеко от обстрелов, без потери связи с семьёй и собственной страной.

Как могла бы работать зимняя программа

Зимняя программа предполагала бы, что с декабря по февраль европейские общины будут временно принимать школьные классы украинских детей в возрасте от 6 до 12 лет с территорий, которые больше всего страдают от войны. Смысл этой идеи прост: подарить детям часть зимы в тепле — со спокойным сном, учёбой за партой, спортом, музыкой, новыми друзьями и обычным детством без ежедневных сирен.

Где именно дети жили бы эти восемь-десять недель, зависело бы от их возраста и семейной ситуации. Самый простой вариант — когда у ребёнка уже есть родные где-то в Европе: тётя, дядя, бабушка или двоюродная сестра. Во всех системах защиты детей размещение у родственников считается лучшим решением, поэтому с него можно было бы начать.

Второй вариант, для детей чуть старшего возраста, — это проверенные украинские семьи из диаспоры. Тот же язык, та же еда, и рядом человек, который понимает, через что ребёнок прошёл. Такие семьи искали бы украинские субботние школы и диаспорные организации, а проверяли бы их по обычным правилам. Дети жили бы у них как минимум по двое, никогда одни.

Третий вариант, основной для самых младших, — это проживание всем классом вместе со своими учителями. У каждого ребёнка была бы местная семья-опекун, которая забирала бы его на выходные и праздники и каждый вечер привозила обратно.

Это лишь возможные варианты, и, конечно же, можно обсуждать другие решения, безопасные и полезные для детей. Важно сказать, что программа должна была бы действовать только с добровольного согласия родителей и в координации с украинскими школами и местной властью. Ведь здесь нужны чёткие правила сопровождения, медицинского страхования, защиты детей, постоянной связи с семьями и гарантированного возвращения в определённый срок.

Когда солидарность становится личной

Почему я считаю, что это хорошая идея именно сейчас? Потому что европейцы хотят и дальше помогать. Я вижу это каждый день в Брюсселе. Но усталость от новостей реальна, и война для многих стала заголовком, мимо которого пролистывают ленту. Когда же восьмилетняя девочка из Харькова сидит за одной партой с твоим ребёнком, война перестаёт быть абстракцией, а солидарность становится личной.

Каждый городок, который принял бы украинский класс, стал бы свидетелем. Каждая школа, каждая семья, каждая местная газета. Дети уедут домой, но город, который их принимал, их не забудет. Между школами останется партнёрство, между учителями — профессиональные связи, между семьями — дружба.

От имеющегося опыта к зимнему пилоту

К тому же зима в Европе — это межсезонье. Детские лагеря, хостелы, пансионаты и спортивные центры с декабря по февраль стоят полупустыми. Помещения есть. Опыт тоже есть: Европейский комитет регионов вместе с Ассоциацией городов Украины уже несколько лет организует летние лагеря для украинских детей в десятках европейских городов. Остаётся сделать ещё один шаг и подумать о зиме.

Начать можно с пилотного проекта для нескольких сотен детей из Харьковской, Сумской, Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областей, а также подконтрольной Украине части Донецкой области. После оценки результатов программу можно было бы расширить.

В конце февраля или начале марта дети возвращались бы домой — к своим семьям и школам, с новыми друзьями, тёплыми воспоминаниями и, кто знает, с приглашением приехать снова летом.

Такая программа действовала бы по принципиально иной логике, чем российская политика принудительного перемещения и депортации украинских детей. Её основой были бы добровольность, постоянная связь ребёнка с семьёй в Украине и заранее определённая дата возвращения.

Тепло как конкретное проявление поддержки

В Брюсселе, как и во многих других европейских городах, мы хорошо знаем цену открытости и взаимопомощи. Европа не может избавить Украину от боли этой войны. Но она может подарить детям из прифронтовых общин немного тепла, света и ощущения безопасности в самые тяжёлые зимние месяцы. И, возможно, именно из таких простых решений рождается сила, которая помогает выстоять.