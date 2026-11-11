Хейт в соцсетях — как реагировать и сохранить психическое здоровье

Оскорбительные комментарии в соцсетях могут задеть и истощить. Как отличить хейт от конструктивной критики, защитить собственные границы и сохранить душевное спокойствие?

Для начала разберёмся, что такое хейт. Люди в соцсетях могут высказывать собственное мнение, задавать вопросы, критиковать — и эта критика может нравиться или нет. Но хейт — это целенаправленный негативный комментарий, цель которого именно задеть человека: намеренное желание уколоть или обесценить.

Здесь важно понимать две вещи. Во-первых, за аватарками люди позволяют себе не просто больше, чем в реальной жизни, — они могут показывать такие стороны, которые мы и представить не могли. Во-вторых, когда мы в компании или на улице, мысли прохожих не направлены персонально на нас — или по крайней мере не озвучиваются вслух. В соцсетях всё наоборот: человек может просто взять и написать всё, что думает, не задумываясь, как это повлияет на другого.

Когда критика полезна, а когда — нет

Хейт будет даже у «идеального» человека, которого, казалось бы, не за что критиковать. Всегда найдётся тот, кому что-то не понравится.

При этом мнение людей может быть полезным ориентиром. Для бизнеса обратная связь важна: так можно понять, стоит ли шить определённую модель и будут ли её покупать. Конструктивная критика здесь уместна — когда люди объясняют, что именно им не подходит и почему. Также бывает, что чьё-то поведение выходит за рамки допустимого, и реакция общества становится сигналом: так нельзя.

Но есть принципиальная разница между критикой и хейтом:

«Мне не нравятся эти джинсы — пояс не на месте, застёжка неудобна в повседневной жизни» и «Я ненавижу эти джинсы» — это не одно и то же.

«Обратите внимание, эти цветы из Красной книги, их нельзя срывать» и проклятия с переходом на личности — высказывания разной природы.

В сервисе психологической помощи Meclee мы считаем, что люди бывают разные, и далеко не каждый комментарий несёт ценную информацию или объективную оценку. Поэтому не всю неконструктивную критику, а тем более прямой хейт, мы обязаны воспринимать и усваивать. Важно различать: где есть смысл, к которому стоит прислушаться, а где — просто выплеск чужого негатива.

Что делать, если столкнулись с хейтом