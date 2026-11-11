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Социальные сети — как не сойти с ума от хейта
Медцентр

Социальные сети — как не сойти с ума от хейта

Психолог объясняет разницу между критикой и хейтом, почему не стоит отвечать агрессорам и как сохранить душевный покой в соцсетях.

Анастасия Патенко
Анастасия Патенко

психолог платформы Betobee, психоэдукатор, тренер

Дата публикации
11 ноября 2026 13:27
Хейт в соцсетях — как реагировать и сохранить психическое здоровье
Хейт в соцсетях. Коллаж Новини.LIVE, создано при помощи ИИ.

Оскорбительные комментарии в соцсетях могут задеть и истощить. Как отличить хейт от конструктивной критики, защитить собственные границы и сохранить душевное спокойствие?

Для начала разберёмся, что такое хейт. Люди в соцсетях могут высказывать собственное мнение, задавать вопросы, критиковать — и эта критика может нравиться или нет. Но хейт — это целенаправленный негативный комментарий, цель которого именно задеть человека: намеренное желание уколоть или обесценить.

Здесь важно понимать две вещи. Во-первых, за аватарками люди позволяют себе не просто больше, чем в реальной жизни, — они могут показывать такие стороны, которые мы и представить не могли. Во-вторых, когда мы в компании или на улице, мысли прохожих не направлены персонально на нас — или по крайней мере не озвучиваются вслух. В соцсетях всё наоборот: человек может просто взять и написать всё, что думает, не задумываясь, как это повлияет на другого.

Когда критика полезна, а когда — нет

Хейт будет даже у «идеального» человека, которого, казалось бы, не за что критиковать. Всегда найдётся тот, кому что-то не понравится.

При этом мнение людей может быть полезным ориентиром. Для бизнеса обратная связь важна: так можно понять, стоит ли шить определённую модель и будут ли её покупать. Конструктивная критика здесь уместна — когда люди объясняют, что именно им не подходит и почему. Также бывает, что чьё-то поведение выходит за рамки допустимого, и реакция общества становится сигналом: так нельзя.

Но есть принципиальная разница между критикой и хейтом:

  • «Мне не нравятся эти джинсы — пояс не на месте, застёжка неудобна в повседневной жизни» и «Я ненавижу эти джинсы» — это не одно и то же.
  • «Обратите внимание, эти цветы из Красной книги, их нельзя срывать» и проклятия с переходом на личности — высказывания разной природы.

В сервисе психологической помощи Meclee мы считаем, что люди бывают разные, и далеко не каждый комментарий несёт ценную информацию или объективную оценку. Поэтому не всю неконструктивную критику, а тем более прямой хейт, мы обязаны воспринимать и усваивать. Важно различать: где есть смысл, к которому стоит прислушаться, а где — просто выплеск чужого негатива.

Что делать, если столкнулись с хейтом

  • Дайте себе прожить реакцию. Прочитав обидный комментарий, вы естественно что-то почувствуете — грусть, злость. Это нормально. Важно, чтобы эта злость была направлена не на себя, а на самого хейтера.
  • Не отвечайте на агрессию и ничего не доказывайте. Если кто-то пришёл вас оскорбить, вступая в спор, вы буквально дарите ему самое ценное — своё внимание и время. Пытаясь что-то доказать человеку, который не собирается слушать, вы быстро истощитесь. Если комментарий задевает ваше достоинство и вы чувствуете потребность ответить — это нормальная реакция. Но уделять этому человеку внимание дальше вряд ли стоит.
  • Удаляйте и блокируйте без вины. Соцсети — открытое пространство, но ваша страница — это ваша условная комната. Вы же не пускаете в квартиру человека, который открывает дверь ногой и ходит в грязной обуви. Поэтому удаление комментариев и бан хейтера — это не страх критики, а базовая психологическая гигиена.
  • Отложите телефон. Если почувствовали, что комментарий задел — отложите телефон. Выпейте воды, поделитесь с близким человеком, дайте телу время выйти из состояния напряжения.
  • Переключайте внимание на тех, кто остаётся. Мы склонны фиксироваться на негативе — кажется, будто так мы контролируем ситуацию. Но стоит переключать внимание на людей, которые пишут слова благодарности, ставят реакции и остаются с вами. В конце концов, вы пишете и публикуете для них, а не для тех, кто забежал сбросить собственную агрессию.
соцсети психология хейт булинг ментальное здоровье

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