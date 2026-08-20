ВПЛ как экономическая сила — анализ нардепа Руслана Горбенко, сооснователя ГО ВПО Украина

Когда государство говорит о внутренне перемещенных лицах, оно хорошо знает цену вопроса. В бюджете на 2026 год около 39 млрд грн предусмотрено только на помощь на проживание ВПЛ. Есть жилищные программы, компенсации работодателям, гранты на собственное дело, субсидии на аренду. Мы научились считать, сколько переселенцы стоят государству. Но значительно реже звучит другой вопрос: сколько переселенцы уже зарабатывают для государства?

Другая экономика трудоустройства

Переселенец, который нашел официальную работу, перестает быть только получателем государственной поддержки. Он получает собственный доход, платит НДФЛ и военный сбор, а работодатель — ЕСВ.

В 2026 году минимальная зарплата составляет 8647 грн. Даже при таком уровне оплаты вокруг одного официального рабочего места ежемесячно возникает около 3890 грн прямых налогов и социальных взносов: примерно 1556 грн НДФЛ, 432 грн военного сбора и 1902 грн ЕСВ. За год — около 46,7 тыс. грн.

Эти поступления не перекрывают всех государственных расходов на выплаты, жилье, образование, медицину и другие программы поддержки ВПЛ, и сводить государственную политику к бухгалтерскому балансу было бы неправильно: помощь людям, потерявшим дом из-за войны, — обязанность государства, а не инвестиция с гарантированной окупаемостью.

Но официальное трудоустройство меняет экономику этой поддержки. Человек получает собственный доход и меньше зависит от помощи, а его рабочее место создает регулярные поступления в бюджет и систему социального страхования. По данным Государственной службы занятости, в 2025 году в Украине работали 139 139 внутренне перемещенных лиц.

Государство все равно тратит на поддержку ВПЛ больше, чем получает от них налогов. Но официальная занятость возвращает часть этих средств и постепенно заменяет постоянную поддержку собственным доходом человека.

Компенсация, которая запускает налоги

Один из механизмов такого перехода — компенсация расходов работодателя на оплату труда переселенца. В 2026 году ее размер составляет 8647 грн в месяц в течение трех месяцев.

Поставим эту сумму рядом с прямыми платежами, которые возникают после официального трудоустройства. При минимальной зарплате это около 3890 грн в месяц. При зарплате 16 тыс. грн — примерно 7200 грн, а при 20 тыс. грн — около 9 тыс. грн.

Следовательно, трехмесячная компенсация работодателю соответствует примерно семи месяцам налогов и социальных взносов от рабочего места с минимальной зарплатой. При зарплате 16 тыс. грн — менее чем четырем месяцам, а при 20 тыс. грн — примерно трем.

Прямой "окупаемостью" это назвать нельзя: ЕСВ — не обычный налог, а взнос в систему социального страхования, а сама компенсация составляет лишь часть значительно более широких государственных расходов на поддержку переселенцев.

Но экономическая логика инструмента понятна: государство прекращает выплачивать компенсацию через три месяца, а созданное с ее помощью рабочее место может годами обеспечивать человека доходом, а бюджет и систему социального страхования — регулярными поступлениями.

Когда переселенец сам становится работодателем

Еще выразительнее эта логика проявляется тогда, когда переселенец не ищет рабочее место, а создает его сам.

Один из доступных инструментов — программа "Собственное дело". Только в 2025 году 10,6 тыс. предпринимателей получили 2,7 млрд грн микрогрантов. Их бизнес-проекты должны создать около 17 тыс. рабочих мест. Среди участников программы есть и ВПЛ.

Переселенка из Пологов возродила в Запорожье семейную пекарню. Переселенец из Барвенкового открыл в Харьковской области кафе и создал рабочие места. Женщина, которая более 30 лет работала сварщицей, после переезда начала производство игрушек.

Схема проста: государственная поддержка помогает открыть дело, предприниматель получает доход и платит налоги, а с развитием бизнеса создает новые рабочие места.

Это видно даже на самой простой модели. ФЛП третьей группы без НДС в 2026 году платит 5% единого налога, 1% военного сбора и как минимум 1902 грн ЕСВ в месяц.

При доходе 30 тыс. грн это около 3700 грн налогов и взносов в месяц, при 50 тыс. грн — 4900 грн, при 80 тыс. грн — 6700 грн. Следовательно, ФЛП с месячным доходом 50 тыс. грн платит за год около 58,8 тыс. грн. Если он нанимает работника, добавляются платежи, связанные с его зарплатой.

Грант, конечно, не возвращается государству автоматически. Но успешный бизнес продолжает создавать доходы, рабочие места и налоговые поступления задолго после того, как грантовые средства уже использованы.

Грантовая поддержка для ВПЛ может создать не еще одного получателя помощи, а новую точку экономической активности.

Перемещенный бизнес

Отдельный пласт — релокированные предприятия. Их нельзя отождествлять с предпринимательством ВПЛ, но невозможно игнорировать их вклад в экономику громад, которые приняли бизнес из опасных регионов.

В Днепропетровской области только за первые пять месяцев 2025 года 2294 релокированных субъекта хозяйствования уплатили 450,6 млн грн налогов, сборов и ЕСВ. Из них 184,5 млн грн поступили в государственный бюджет, 102,1 млн — в местные бюджеты, почти 164 млн грн составил ЕСВ.

В Ивано-Франковской громаде релокированные предприятия за 2025 год уплатили в местный бюджет 13,6 млн грн. В Ровенской области за предыдущий отчетный период 29 таких предприятий перечислили в бюджеты всех уровней почти 15 млн грн.

Предостережение здесь необходимо: релокированное предприятие — не то же самое, что предприниматель со статусом ВПЛ, а юридическое лицо вообще не может быть внутренне перемещенным лицом в том же смысле, что человек.

Но эти цифры показывают более широкий экономический эффект перемещения. Вместе с людьми в другие регионы переезжают предпринимательский опыт, оборудование, производство, клиенты, рабочие места и налоги.

Для громады, которая их приняла, это уже не гуманитарная помощь. Это экономика.

Расходы на виду, вклад в тени

Тут мы сталкиваемся со странной статистической асимметрией.

Государство может сказать, сколько денег предусмотрено на помощь ВПЛ. Пенсионный фонд знает количество получателей выплат, Служба занятости — сколько переселенцев воспользовались ее программами, Минэкономики — сколько выдано грантов. Налоговая отдельно учитывает платежи работников, ФЛП и предприятий.

Но простого ответа на вопрос, сколько налогов и социальных взносов вместе уплатили внутренне перемещенные лица, в открытой статистике нет.

Расходы на поддержку переселенцев можно увидеть в бюджетных программах. Их экономический вклад растворяется между разными ведомствами, бюджетами и реестрами: НДФЛ поступает по месту работы, единый налог — в бюджеты громад, военный сбор — в государственный бюджет, ЕСВ — в систему социального страхования. При этом статус плательщика как ВПЛ обычно не выделяется в налоговой отчетности.

Из-за этого возникает не только статистический пробел, но и искажение общественного взгляда. Когда в информационном пространстве постоянно звучат 39 млрд грн помощи, жилищные программы, компенсации и субсидии, переселенец невольно предстает прежде всего человеком, которому государство что-то дает.

Но переселенцы одновременно работают, потребляют товары и услуги, арендуют жилье и коммерческие помещения, открывают собственное дело, создают рабочие места и платят налоги. Государство хорошо видит ВПЛ в графе расходов, но почти не показывает их по другую сторону бюджетной строки.

Увидеть весь баланс

Это не аргумент против социальной помощи. Наоборот: человеку, который потерял жилье, работу и привычную среду, поддержка нужна именно для того, чтобы вернуть себе экономическую самостоятельность. Но эффективность политики в отношении ВПЛ нельзя оценивать только количеством выплаченных гривен. Важно видеть, сколько людей благодаря поддержке нашли работу, открыли собственное дело, создали рабочие места, платят налоги и остались жить и работать в громадах, которые их приняли. Без этих показателей государство видит только половину баланса — собственные расходы, но не экономический результат. Государство уже научилось считать расходы на переселенцев. Пришло время серьезно учитывать их и как экономическую силу.