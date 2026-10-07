Донорство костного мозга — психолог Анастасия Патенко о страхе и решении

Узнать о донорстве костного мозга — не то же самое, что решиться стать донором. Можно понимать, что это шанс спасти человека, и одновременно бояться боли, медицинского вмешательства или ответственности. Эти чувства не противоречат друг другу.

Чтобы принять решение, важно знать не только то, кому донорство может помочь, но и то, что оно предполагает для самого донора. Как происходит забор клеток? Что будет после регистрации? Можно ли передумать? Конкретные ответы помогают отделить реальные риски от тревоги из-за неизвестности.

Откуда берётся страх

У страха перед донорством могут быть разные причины. Одна из них — нехватка информации: человек не знает, как проходит процедура, что он будет чувствовать и сколько времени понадобится на восстановление. Слова «костный мозг» или «забор» сами по себе могут вызывать тревогу ещё до того, как он разберётся в деталях.

Поэтому полезно спросить себя: чего именно я боюсь? Болезненных ощущений, побочных эффектов, анестезии? Или того, что пока не могу представить, как всё будет происходить?

Ответы не обязательно устранят страх. Но они помогут понять, какие вопросы стоит задать врачу или представителям регистра, чтобы оценить процедуру реалистично.

Как происходит забор клеток

Костный мозг — это ткань внутри костей, где образуются клетки крови. При некоторых заболеваниях восстановить кроветворение пациента может помочь трансплантация кроветворных стволовых клеток. Именно эти клетки и передаёт донор.

По информации Украинского регистра доноров костного мозга, есть два основных способа их получения.

Из периферической крови — примерно в 80% случаев. В течение пяти дней донору вводят препарат, который увеличивает количество стволовых клеток в крови. Затем кровь через вену поступает в специальный аппарат — клеточный сепаратор. Он отбирает нужные клетки и возвращает остальную кровь в организм через вену в другой руке.

Забор длится примерно три–пять часов и напоминает донацию тромбоцитов. Общая анестезия и дальнейшее пребывание в больнице для этого метода не нужны. При этом возможны побочные эффекты: боль в костях, головная боль, усталость.

Из тазовых костей — примерно в 20% случаев. Костный мозг забирают с помощью иглы и шприца под общей анестезией. По данным регистра, донор находится в больнице один–два дня. После процедуры возможны боль и синяки в месте забора, а также усталость; отдельные риски связаны с анестезией.

Донорские клетки восстанавливаются. Регистр отмечает, что восстановление костного мозга после донации занимает несколько недель. Врачи могут рекомендовать определённый метод забора, но, по информации регистра, окончательный выбор остаётся за донором.

Знать эти детали важно не для того, чтобы убедить себя, будто бояться нечего. Донорство — медицинская процедура, и её возможные риски и особенности восстановления нужно обсудить с врачами с учётом собственного состояния здоровья.

Что помогает решиться

Мотивы могут быть разными. Один из самых сильных — понимание того, что твои действия могут дать другому человеку шанс на жизнь.

Это не означает, что страх исчезает. Он может оставаться, но уже не быть единственным фактором, который определяет решение. Когда человек понимает, зачем рассматривает донорство, хочет помочь и чувствует внутреннюю готовность, эта мотивация может оказаться сильнее тревоги.

Важно, чтобы готовность была собственной, а не продиктованной давлением или чувством вины. Желание помочь не отменяет необходимости позаботиться о себе, задать вопросы и взвесить решение.

Почему может пугать даже регистрация

Регистрация не означает, что вы сразу становитесь донором. Однако психологически она может восприниматься как окончательное решение: теперь однажды со мной могут связаться, и от моего ответа что-то будет зависеть.

В таком случае тревога касается не только процедуры. Она может быть связана с ответственностью и последствиями, которые пока сложно представить. «А если я передумаю? А если не смогу согласиться? Не подведу ли я пациента?»

Именно поэтому перед регистрацией стоит разобраться, что она предполагает. Это согласие рассмотреть возможность будущей донации, а не безусловное обещание при любых обстоятельствах пройти процедуру.

Что происходит после регистрации

Вы заполняете заявку и получаете тест-набор. По указанному адресу отправляют набор для мазка с внутренней поверхности щеки и информированное согласие. Образец нужно взять по инструкции и отправить в регистр. Образец проходит типирование. Определяют параметры тканевой совместимости — HLA. Эту информацию используют для поиска донора для пациента, которому нужна трансплантация. Вы ждёте возможного совпадения. Это может длиться месяцы или годы. Совпадение может и не произойти. Если появляется потенциальное совпадение, с вами связываются. Представители регистра уточняют, готовы ли вы продолжать. На этом этапе вы можете изменить решение. С вашего согласия проводят дополнительные обследования. Проверяют совместимость и состояние здоровья. По информации, предоставленной регистром, эти обследования он оплачивает. После согласования происходят подготовка и донация. Врачи объясняют особенности методов, возможные побочные эффекты и порядок восстановления.

Вы имеете право отказаться от донорства. При этом поздний отказ может иметь серьёзные последствия для пациента, особенно если уже началась подготовительная терапия перед трансплантацией. Поэтому важно сообщать регистру о сомнениях как можно раньше и обсудить, на каком этапе ваше решение становится критически важным для лечения другого человека.

Если решение постоянно откладывается

Человек, который зарегистрировался, не обязательно боится меньше того, кто откладывает этот шаг. Разница может быть в готовности принять определённый уровень неопределённости: я не знаю, стану ли когда-нибудь донором, но готова рассмотреть такую возможность.

Откладывание иногда временно уменьшает тревогу. Но если мысли о донорстве возвращаются, стоит выяснить, что именно мешает принять решение. Возможно, не хватает информации о процедуре. Возможно, нужен разговор с врачом или представителем регистра. А возможно, человек пока не готов — и это тоже важно признать.

Мы в сервисе психологической помощи Meclee считаем, что поддержка может помочь разобраться со страхом, но её цель — не убедить стать донором. Решение, связанное с собственным телом и здоровьем, должно быть осознанным и добровольным.

Начать можно с вопросов. Узнать больше о донорстве — ещё не значит согласиться на него. Это возможность понять, что оно предполагает, и решить, готовы ли вы сделать следующий шаг.