Посттравматический рост после войны — как учиться миру. Ксения Тейлор психотерапевт

Бывает, я представляю день нашей Победы. И в моем воображении это миг абсолютного счастья — моя страна становится свободной, страх отступает, бессонные ночи заканчиваются, и жизнь возвращается в привычное русло.

Но как психотерапевт я знаю: человеческая психика живет по другим законам. Для многих из нас окончание войны станет не окончанием травмы. А началом первой настоящей встречи с ней. Посттравматический рост начинается после Победы — в момент, когда психика наконец получает разрешение почувствовать все накопленное.

Почему нервная система откладывает боль на потом?

Пока продолжалась опасность, нервная система почти не имеет возможности оглядываться назад. Она занята другим — помогает нам прожить еще один день, еще одну ночь, еще одну воздушную тревогу. Ее задача сейчас — удержать нас живыми. Именно поэтому мы часто удивляемся собственной выносливости, даже не подозревая, какой ценой она нам дается.

Психика чрезвычайно мудра. Иногда она откладывает боль не потому, что ее нет, а потому, что еще нет безопасного места, где ее можно прожить. Мы продолжаем работать, воспитывать детей, поддерживать близких, помогать другим — хотя внутри уже давно накопилось значительно больше, чем мы можем выдержать.

Я почти вижу эту картину. Обычное утро. На кухне пахнет свежим кофе. За окном тихо. Телефон молчит. Человек просто сидит за столом, смотрит в окно — и вдруг начинает плакать. Не потому, что произошло что-то новое. А потому, что впервые за многие годы нервная система поверила: теперь можно перестать держаться. Можно наконец почувствовать все то, что так долго приходилось откладывать ради выживания.

Что меняет в нас режим постоянной готовности?

Мы так часто говорим о том, как ждем мира. Но почти не говорим о том, что самому миру тоже придется учиться. Годами наша психика жила по одному правилу: "Будь готов". Будь готов бежать в укрытие. Не спать всю ночь. Терять. Прощаться. Этот режим стал не просто привычкой — он стал способом существования нервной системы.

Именно поэтому после Победы многих из нас еще долго будет сопровождать внутреннее "а вдруг…". Резкий звук будет заставлять замирать. Вечерняя тишина может настораживать больше, чем успокаивать. И это будет означать только одно: нервной системе нужно время, чтобы поверить — опасность действительно миновала. Мы будем не сразу счастливыми. Мы будем растерянными.

Возможно, именно поэтому самым большим вызовом после войны станет не восстановление городов, а возвращение доверия к жизни. Нам придется заново учиться засыпать без внутреннего ожидания сирены, планировать будущее без постоянного поиска путей отступления, выходить из дома, не оценивая автоматически уровень опасности. Мы будем учиться не выживать, а жить. И эта наука может оказаться намного сложнее, чем сегодня кажется.

Что такое коллективная усталость и почему она придет после Победы?

После войны мы, вероятно, впервые по-настоящему увидим феномен коллективной усталости. Усталости целой нации, которая годами жила на пределе собственных возможностей. Только тогда многие осознают, сколько сил ежедневно тратилось на то, чтобы просто функционировать, любить, поддерживать других и не терять веры. Эту усталость нельзя измерить — она накапливалась в каждом молча, между воздушными тревогами и чашками недопитого кофе.

Тогда самым большим желанием станет уже не совершать подвиги. А просто жить. Медленно. Спокойно. Без постоянной готовности к очередному удару.

И именно тогда мы по-настоящему откроем для себя ценность самых простых вещей. Тишины, которая больше не пугает. Горячего кофе, который можно допить до конца. Книги, которую не нужно откладывать из-за воздушной тревоги. Объятий близкого человека без страха, что они могут оказаться последними. Парадоксально, но именно война научила многих замечать то, мимо чего раньше мы проходили, не оглядываясь.

Гарантирует ли пережитое посттравматический рост?

Я не знаю, станет ли пережитое нами историей посттравматического роста для каждого. Как психотерапевт, я не могу сказать, что каждый, кто пережил травму, обязательно станет сильнее. Это было бы неправдой. Травма не делает человека лучше. Она лишь меняет его.

Но я верю, что многие однажды откроют в себе новую глубину, иначе почувствуют ценность жизни, научатся еще больше любить и быть рядом с другими. Однако произойдет это благодаря нам самим. Не потому, что война что-то нам подарила. А потому, что, несмотря на все пережитое, мы нашли в себе силы снова выбрать жизнь.

Как посттравматический рост происходит в тихие, незаметные моменты

Однажды — возможно, тем самым тихим утром — кто-то поставит чашку на стол, выдохнет и впервые за долгое время не станет прислушиваться. И в этот миг, в этой крошечной паузе между вдохом и выдохом, произойдет что-то важнее победы над врагом. Произойдет победа над страхом внутри.

Мы победим себя прежних — сломленных, невыспавшихся, сведенных к инстинкту выживания. Мы не победим войну — мы уже делаем это каждый день, просто живя. Но это будет тихая победа, без парада. И именно она определит, какой нацией мы стали.